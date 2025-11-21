 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Milano ekipa tris mėnesius neturės Sestinos

2025-11-21 09:35 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-21 09:35

Milano „EA7 Emporio Armani“ ilgam prarado jau sezono eigoje pakviestą puolėją.

N.Sestina ant parketo grįš tik 2026-aisiais (Scanpix nuotr.)

Milano „EA7 Emporio Armani“ ilgam prarado jau sezono eigoje pakviestą puolėją.

0

Po nesėkmės prieš Tel Avivo „Hapoel“ vykusioje spaudos konferencijoje Ettore Messina atskleidė, kad Nathanui Sestinai prireikė rankos operacijos.

Stratego teigimu, rungtyniauti amerikietis negalės 3 mėnesius.

N.Sestina sezoną pradėjo Valensijos „Valencia“ gretose, bet spalio pabaigoje persikėlė į Milaną.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Naujame klube 28 metų 203 cm ūgio puolėjas spėjo sužaisti penkis mačus ir per 11 minučių rinko 4,2 taško, 0,6 atkovoto kamuolio, 0,4 rezultatyvaus perdavimo bei 2 naudingumo balus.

„EA7 Emporio Armani“ (6/6) Eurolygoje dalinasi dešimtąją vietą.

 

