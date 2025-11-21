Milano ekipa tris mėnesius neturės Sestinos

Po nesėkmės prieš Tel Avivo „Hapoel“ vykusioje spaudos konferencijoje Ettore Messina atskleidė, kad Nathanui Sestinai prireikė rankos operacijos.
Stratego teigimu, rungtyniauti amerikietis negalės 3 mėnesius.
N.Sestina sezoną pradėjo Valensijos „Valencia“ gretose, bet spalio pabaigoje persikėlė į Milaną.
Naujame klube 28 metų 203 cm ūgio puolėjas spėjo sužaisti penkis mačus ir per 11 minučių rinko 4,2 taško, 0,6 atkovoto kamuolio, 0,4 rezultatyvaus perdavimo bei 2 naudingumo balus.
„EA7 Emporio Armani“ (6/6) Eurolygoje dalinasi dešimtąją vietą.
