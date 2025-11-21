Lietuviai NCAA kovose: Nemeikša, Ivanauskas ir Kauzonas pelnė dviženklį taškų skaičių

Havajų universiteto „Rainbow Warriors“ (4/2) namie 76:83 (35:34, 41:49) nusileido Arizonos valstybinio universiteto „Sun Devils“ (4/1).
Gytis Nemeikša pasirodė starto penkete ir per 31 minutę surinko 11 taškų (4/5 dvitaškių, 1/6 tritaškių), 3 atkovotus, 2 perimtus ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką bei 3 pražangas.
23 taškus lietuvio komandai pelnė Isaacas Johnsoas (7 atk. kam.), svečius į pergalę su 20 taškų vedė Bryce’as Fordas (3/5 tritaškių).
Mercyhursto universiteto „Lakers“ (3/3) išvykoje 71:76 (29:37, 42:39) krito prieš Majamio universiteto Ohajuje „RedHawks“ (4/0).
Mykolas Ivanauskas pasirodė starto penkete ir per 25 minutes surinko 14 taškų (3/5 dvitaškių, 2/4 tritaškų, 2/2 baudų metimų), 4 atkovotus kamuolius bei 4 pražangas.
Rezultatyvesni už lietuvį buvo tik po 15 taškų surinkę Jake’as Lemelmanas (3/6 tritškių,, 3 per. kam.) ir Bernie Bluntas, nugalėtojams 16 taškų pelnė islandas Almaras Atlasonas.
Šiaurės Karolinos universiteto Grinsbore „Spartans“ (0/5) išvykoje 94:101 (39:51, 55:50) krito prieš Kvinso universiteto „Royals“ (3/3).
Domas Kauzonas pakilęs nuo suolo per 16 minučių surinko 11 taškų (4/5 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 2 atkovotus kamuolius ir 3 pražangas.
Lietuvio komandai 22 taškus sumetė K.J.Youngeris (7/9 metimų), nugalėtojams 18 taškų pelnė Chrisas Ashby (5/12 tritaškių).
Pitsburgo universiteto „Panthers“ (4/2) nusileido Centrinės Floridos universiteto „Knights“ (5/1) – 67:77 (36:38, 31:39).
Nojus Indrušaitis per 26 minutes surinko 8 taškus (1/3 dvitaškių, 1/5 tritaškių, 3/3 baudų metimų), atkovotą, perimtą ir prarastą kamuolį, rezultatyvų perdavimą, bloką bei 3 pražangas.
17 taškų „panteroms“ surinko Cameronas Corhenas (11 atk. kam., 0/4 tritaškių), nugalėtojams po 18 taškų atnešė Riley Kugelas (4 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Themusas Fulksas (3/3 tritaškių, 4 rez. perd.).
Pietų Dakotos universiteto „Coyotes“ (3/3) išvykoje 68:102 (42:53, 26:49) neprilygo Misūrio universiteto „Tigers“ (6/0).
Vince’as Buzelis per 14 minučių surinko 5 taškus (1/2 dvitaškių, 1/1 tritaškio), atkovotą kamuolį, 2 klaidas ir 3 pražangas.
18 taškų lietuvio komandai pelnė Jordanas Crawfordas (3/9 tritaškių), Misūrio ekipai 22 taškus surinko Markas Mitchellas (7/12 dvitaškių, 5 atk. kam.).
Stony Brooko universiteto „Seawolves“ (4/1) namie 80:70 (49:32, 31:38) nugalėjo Browno universiteto „Bears“ (1/5).
Olegas Kojenetsas per 12 minučių surinko 3 taškus (1/4 dvitaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus, perimtą ir prarastą kamuolį bei pražangą.
27 taškus lietuvio komandai pelnė Erikas Prattas (3/6 tritaškių, 4 rez. perd.), varžovams 14 taškų atnešė Adrianas Uchidiuno (3/8 tritaškių, 7 atk. kam.).
Ramiojo vandenyno universiteto „Pacific Tigers“ (3/2) išvykoje 59:82 (28:40, 31:42) nusileido Floridos Atlanto universiteto „Owls“ (4/1).
Kajus Kublickas per 26 minutes surinko 8 taškus (2/4 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 1/2 baudų metimų), 4 atkovotus ir 2 prarastus kamuolius, 2 rezultatatyvius perdavimus bei 3 pražangas.
Kristupas Keinys ir Augustas Brazdeikis dar laukia savo debiutų „Pacific Tigers“ gretose.
Trijų lietuvių komandai 16 taškų surinko Eliasas Ralphas (4 atk. kam.), nugalėtojams 21 tašką pelnė Kanaanas Carlyle’as (4 atk. kam., 4 rez. perd., 4 klaidos).
