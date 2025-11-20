NCAA: P.Murauskas ir D.Butka rengė fantastiškus pasirodymus, M.Krivas dominavo po krepšiais

P.Murausko vedama „Saint Mary's Gaels“ (5/0) namie 85:72 (47:39, 38:33) susitvarkė su Arkanzaso valstybio universiteto „Red Wolves“ (3/2) komanda.
21-erių P.Murauskas per 35 minutes pasižymėjo 24 taškais (8/13 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.), 9 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, 3 klaidomis, perimtu kamuoliu ir 2 blokais.
Mantas Juzėnas rungtynėse nuo suolo nebuvo pakeltas.
Dramatišką pergalę pasiekė Motiejaus Krivo atstovaujama Arizonos „Wildcats“ (5/0), kuri išvykoje 71:67 (35:33, 36:34) palaužė legendinę „UConn Huskies“ (4/1).
Prieš prasidedant paskutinei minutei M.Krivas išvedė svečius į priekį (65:64), kurie atgal nebesižvalgė.
Šiaulietis iš viso per 29 minutes surinko 9 taškus (4/6 dvit., 1/2 baud.), 14 atkovotų kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą ir suklydo.
Geriausią sezono mačą sužaidė Dovydas Butka, bet jo atstovaujamas „Campbell Fighting Camels“ (2/3) išvykoje 85:91 (37:45, 48:46) nusileido „Weber State Wildcats“ (2/3).
D.Butka per 35 minutes surinko dvigubą dublį – 20 taškų (7/10 dvit., 0/2 trit., 6/7 baud.) ir 10 atkovotų kamuolių. Jis dar pridėjo 3 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas, perimtą kamuolį ir bloką.
Solidus buvo ir Liutauras Lelevičius, o jo atstovaujama „TCU Horned Frogs“ (3/2) namie 81:45 (51:28, 30:17) nunešė Kanzaso „Roos“ (1/4).
L.Lelevičius rungtyniavo 25 minutes ir pelnė 16 taškų (1/2 dvit., 4/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko rezultatyvų perdavimą.
