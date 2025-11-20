 
Kalendorius
Lapkričio 20 d., ketvirtadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

NCAA: P.Murauskas ir D.Butka rengė fantastiškus pasirodymus, M.Krivas dominavo po krepšiais

2025-11-20 09:39 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-20 09:39

Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) šiąnakt netrūko solidžių lietuvių pasirodymų, o rezultatyviausias buvo Paulius Murauskas.

M.Krivas atkovojo 14 kamuolių (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA) šiąnakt netrūko solidžių lietuvių pasirodymų, o rezultatyviausias buvo Paulius Murauskas.

REKLAMA
1

P.Murausko vedama „Saint Mary's Gaels“ (5/0) namie 85:72 (47:39, 38:33) susitvarkė su Arkanzaso valstybio universiteto „Red Wolves“ (3/2) komanda.

21-erių P.Murauskas per 35 minutes pasižymėjo 24 taškais (8/13 dvit., 0/2 trit., 8/10 baud.), 9 atkovotais kamuoliais, rezultatyviu perdavimu, 3 klaidomis, perimtu kamuoliu ir 2 blokais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Mantas Juzėnas rungtynėse nuo suolo nebuvo pakeltas.

Dramatišką pergalę pasiekė Motiejaus Krivo atstovaujama Arizonos „Wildcats“ (5/0), kuri išvykoje 71:67 (35:33, 36:34) palaužė legendinę „UConn Huskies“ (4/1).

REKLAMA
REKLAMA

Prieš prasidedant paskutinei minutei M.Krivas išvedė svečius į priekį (65:64), kurie atgal nebesižvalgė.

REKLAMA

Šiaulietis iš viso per 29 minutes surinko 9 taškus (4/6 dvit., 1/2 baud.), 14 atkovotų kamuolių, atliko rezultatyvų perdavimą ir suklydo.

Geriausią sezono mačą sužaidė Dovydas Butka, bet jo atstovaujamas „Campbell Fighting Camels“ (2/3) išvykoje 85:91 (37:45, 48:46) nusileido „Weber State Wildcats“ (2/3).

D.Butka per 35 minutes surinko dvigubą dublį – 20 taškų (7/10 dvit., 0/2 trit., 6/7 baud.) ir 10 atkovotų kamuolių. Jis dar pridėjo 3 rezultatyvius perdavimus, 2 klaidas, perimtą kamuolį ir bloką.

Solidus buvo ir Liutauras Lelevičius, o jo atstovaujama „TCU Horned Frogs“ (3/2) namie 81:45 (51:28, 30:17) nunešė Kanzaso „Roos“ (1/4).

L.Lelevičius rungtyniavo 25 minutes ir pelnė 16 taškų (1/2 dvit., 4/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius bei atliko rezultatyvų perdavimą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų