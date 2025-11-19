Vokietaitis pagerino sezono rezultatyvumo rekordą NCAA

Lietuvio vedama Teksaso „Longhorns“ (4/1) namie 99:65 (44:28, 55:37) sutriuškino „Rider Broncs“ (1/3).
21-erių centras žaidė 21 minutę ir spėjo pelnyti 20 taškų (6/8 dvit., 8/12 baud.), atkovoti 3 ir perimti 1 kamuolį, blokavo metimą ir prasižengė 4 sykius.
Tai buvo rezultatyviausios marijampoliečio rungtynės šį sezoną.
Mačo epizodai:
