TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Vokietaitis pagerino sezono rezultatyvumo rekordą NCAA

2025-11-19 11:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 11:37

Vienas ryškiausių lietuvių Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA), Matas Vokietaitis, surengė dominuojantį pasirodymą.

M.Vokietaitis dominavo (Scanpix nuotr.)

Vienas ryškiausių lietuvių Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje (NCAA), Matas Vokietaitis, surengė dominuojantį pasirodymą.

0

Lietuvio vedama Teksaso „Longhorns“ (4/1) namie 99:65 (44:28, 55:37) sutriuškino „Rider Broncs“ (1/3).

21-erių centras žaidė 21 minutę ir spėjo pelnyti 20 taškų (6/8 dvit., 8/12 baud.), atkovoti 3 ir perimti 1 kamuolį, blokavo metimą ir prasižengė 4 sykius.

Tai buvo rezultatyviausios marijampoliečio rungtynės šį sezoną.

Mačo epizodai:

