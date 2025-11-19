Jakučionio ir Marčiulionio komandos G lygoje patyrė nesėkmes

Po kirkšnies traumos atsigaunantis lietuvis žaidė 17 minučių ir spėjo pasižymėti 14 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), 5 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvių perdavimų, perimto kamuolio ir 4 klaidų pasirodymu.
Tuo metu Augustas Marčiulionis su „South Bay Lakers“ (3/1) išvykoje 126:132 (22:21, 31:38, 36:30, 37:43) nusileido „Salt Lake City Stars“ (3/1).
Vilnietis žaidė 12 minučių ir surinko 7 taškus (1/1 dvit., 1/1 trit., 1/1 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą ir suklydo.
