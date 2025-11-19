 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Pasaulis

Jakučionio ir Marčiulionio komandos G lygoje patyrė nesėkmes

2025-11-19 08:32 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-19 08:32

Kasparas Jakučionis sužaidė antrąsias savo rungtynes G lygoje, bet jo atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (3/3) namie patyrė dramatišką nesėkmę prieš Klivlando „Charge“ (3/3) – 137:139 (40:39, 39:32, 30:39, 28:29).

K.Jakučionis įmetė 14 taškų

Kasparas Jakučionis sužaidė antrąsias savo rungtynes G lygoje, bet jo atstovaujama „Sioux Falls Skyforce“ (3/3) namie patyrė dramatišką nesėkmę prieš Klivlando „Charge“ (3/3) – 137:139 (40:39, 39:32, 30:39, 28:29).

0

Po kirkšnies traumos atsigaunantis lietuvis žaidė 17 minučių ir spėjo pasižymėti 14 taškų (3/7 dvit., 1/4 trit., 3/3 baud.), 5 atkovotų kamuolių, 2 rezultatyvių perdavimų, perimto kamuolio ir 4 klaidų pasirodymu.

Tuo metu Augustas Marčiulionis su „South Bay Lakers“ (3/1) išvykoje 126:132 (22:21, 31:38, 36:30, 37:43) nusileido „Salt Lake City Stars“ (3/1).

Vilnietis žaidė 12 minučių ir surinko 7 taškus (1/1 dvit., 1/1 trit., 1/1 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą ir suklydo.

