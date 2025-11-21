Egidijus Kavaliauskas: apie Crawfordą, neteisingą pralaimėjimą priešo teritorijoje bei nuomonę apie Dirkstį ir Rimkų

Tai bus pirmoji E. Kavaliausko kova Lietuvoje ir tik antroji kova už JAV ribų per 28 profesionalias dvikovas.
Prieš būsimą kovą E. Kavaliauskas lankėsi UTMA tinklalaidėje, kurioje prisiminė buvusio savo varžovo Terence‘o Crawfordo pagyrimą, kalbėjo apie neteisybę dvikovoje su prancūzu Souleymane‘u Cissokho bei išsakė nuomonę apie Dominyką Dirkstį ir Dovydą Rimkų.
Rugsėjo mėnesį T. Crawfordas (42-0, 31 nokautas) vieningu teisėjų sprendimu (116-112, 115-113, 115-113) nugalėjo absoliutų „super“ vidutinio svorio kategorijos (iki 168 svarų) čempioną meksikietį Saulį „Canelo“ Alvarezą (62–3–2, 39 nokautai) ir dar ryškesnėmis raidėmis įrašė savo vardą į bokso istoriją. Po tos dvikovos vykusioje spaudos konferencijoje T. Crawfordo buvo paklausta, ar „Canelo“ buvo stipriausiai smūgiuojantis jo varžovas, tačiau amerikiečio atsakymas nustebino ir jis įvardino, jog stipriau už „Canelo“ smūgiavo E. Kavaliauskas.
„Buvo tikrai smagu. Atsikėliau ryte ir „Instagram“ matau, dega daugybę žinučių, „tag‘ų“, galvoju, kas čia atsitiko per tą naktį. Gera girdėti. Aš žinau, kad jis jautė tą jėgą. Mes po kovos su T. Crawfordu persimetėme keliomis frazėmis su juo ir treneriu, tai žinojau, kad jautė, bet smagu, kad viešai pasakė, jog jautė“, – pasakojo E. Kavaliauskas.
Paskutinę kovą E. Kavaliauskas turėjo šių metų gegužės 10-ą ,kai Pusiaujo Gvinėjoje kovoje dėl WBC pretendento į titulą vardo teisėjų sprendimu pralaimėjo S. Cissokho, nors jį du kartus siuntė į nokdaunus. Visgi S. Cissokho nepakilo iki pat pirmos WBC pusvidutinio reitingo vietos ir dabar rikiuojasi antras, nusileisdamas čempionui Mario Barriosui ir legendiniam Manny Pacquiao, tačiau oficialiai jam priklauso WBC „silver“ čempiono diržas. Lietuvis vis dar rikiuojasi 5-oje pozicijoje.
„Nepralošiau tos kovos, jam davė pergalę, – sakė E. Kavaliauskas. – Galvojau, kad pralaimėjus tą kovą lėksiu iš reitingų, bet mane paliko, nes matė, kas iš tikro kovoje vyko, todėl likau tame reitinge gana aukštai.“
E. Kavaliauskas sakė, kad net ir vėliau negalėjo žiūrėti visos savo kovos, kadangi kilo per didelis erzulys.
„Buvau pradėjęs žiūrėti gal iki pusės, bet paskui nervai nelaikė, negalėjau žiūrėti, – pripažino E. Kavaliauskas. – Žmonės sakė, kad jis dirbo iš distancijos, bet suprantu, kai žmogus dirba iš distancijos, kai bando kažką kurti. Bokse yra, kas dirba pirmu numeriu – atakuoja, yra, kas kontratakuoja. Tas, kuris kontratakuoja, irgi turi daryti kažkokius sprendimus. Negali tiesiog bėgti, bėgti, bėgti, išmesti vieną smūgį ar du smūgius ir vėl bėgti. Nebuvo pas jį jokio mąstymo, kaip vienaip ar anaip daryti. Tiesiog buvo tas bėgimas. Atsimenu pačioje kovoje buvau nusiminęs, nes aš atėjau kovoti, o ne gaudyti bėgiko.
Paskutiniame raunde liko gal pusė minutės, aš jam sakiau: sustok, padarome tą šou, kad būtų įdomu, žmonės užvedinėja. Ne. Ir toliau bėga..“
E. Kavaliauskas atskleidė istoriją, kaip Pusiaujo Gvinėjos prezidento Teodoro Obiango Nguemo sūnus priėjo prie lietuvio ir teigė, jog jis turėjo laimėti kovą.
„Mes žinojome, kur važiuojame – į priešo teritoriją. Važiavome eiti ir kirsti, ką ir bandžiau daryti. Du kartus išėjo nukirsti, bet atsistojo, atsigavo. Žinojome, kad reikia eiti ir laužti, nes esame priešo teritorijoje. Buvo niuansų.
Tos šalies prezidento sūnus priėjo po kovos, paspaudė ranką ir pasakė „You win, my friend, thank you“ bei nuėjo. Atsakiau „Thank you.“ Davė suprasti, kad viskas buvo taip suderinta. Man atrodo, jam buvo pasakyta, kad tiesiog išgyvenk iki kovos galo, jog neišneštų tavęs, ir viskas bus gerai.“, – pasakojo E. Kavaliauskas.
Kadangi tai buvo WBC „eliminator“ kova, kurios nugalėtojas gauna pirmenybę kovoti su čempionu M. Barriosu, lietuvis pergalės atveju ir planavo dar kartą save išmėginti titulinėje kovoje, tačiau po teisėjų sprendimo planai pasikeitė, o tai leido jam atvykti kovoti į Kauną.
„Po šios kovos planas buvo M. Barriosas. Mes ilgai medžiojome jį, jis čempionas, mes vis dar norime tos kovos su juo. Tada laimėjo S. Cissokho, bet ta jų kova kaip ir neorganizuojama, ir nemanau, kad bus organizuojama. Su visa pagarba visiems boksininkams, bet S. Cissokho nėra tas šou darantis kovotojas ringe. Net ir dirbant antru numeriu tu turi daryti kažką, turi kombinuoti, planuoti. Tai yra boksas, tai yra kova, o ne tiesiog išeiti, atbėgioti ir duos pergalę“, – pasakojo E. Kavaliauskas.
E. Kavaliauskas buvo paklaustas ir apie galimą kovą su Eimantu Stanionu, kuris WBC reitinge rikiuojasi 8-as, o WBA ir „The Ring“ – antras.
„Manau, kad įvyks, bet aš galiu sakyti „manau“, tačiau čia ne vien aš, Eimantas ar UTMA. Žvaigždės turi sukristi tinkama linkme. Bet manau, kad ta kova įmanoma, tos kovos daug kas nori, norime ir mes padaryti šou. Svarbiausia ne kiti niuansai, o padaryti gerą kovą“, – sakė E. Kavaliauskas.
E. Kavaliauskas taip pat išsakė atvirą savo nuomonę apie prieštaringai vertinamus UTMA veidus – D. Dirkstį ir D. Rimkų, kurie arenoje neretai sulaukia ir didelių švilpimų, ir gausių ovacijų.
„Tai yra fenomenas. Dominykas yra nuostabus kovotojas. Tegul sako kas ką nori, galiu su visais ginčytis: kas jį palaiko, nepalaiko, myli, nemyli, vis tiek jį žiūri. Kai jis lipa į areną, visi švilpia. Jis tiek „heito“ susilaukė iš visos arenos. O kai laimėjo – visi plojo, visi draugai. Tai ir parodo, kiek žmonės vaidina. Jūs jį nušvilpiat, bet kai jis laimi, tada jau esate jo geriausi draugai ir palaikote. Aš visada visus palaikau – laimi ar pralaimi, vis tiek palaikysiu. O dėl Dominyko: taip, jis „trash talk‘ina“, šneka, daro šou, jis yra verslininkas. Iš savo vardo pasidarė karjerą, verslą, ir jis labai geras kovotojas. Daug kas žiūri ir galvoja: jis „trash talk‘ina“, vadinasi, prastai kovoja. Ne. Jis labai gerai kovoja ir jis „trash talk‘ina“. Ir tas „trash talk‘as“ yra juokingas, jis gerai skaldo bajerius.
Aš turiu jam palaikymą kaip kovotojui. Jo šou yra jo šou. Tai nėra mano šou. Tu žiūri ir lauki kovose, kas bus, ir viskas. O visi matė, ką jis kovoje (prieš Naglį Kanišauską, – aut. past.) padarė.“
UTMA absoliučios svorio kategorijos reitingo lyderis D. Dirkstys kovos tame pačiame „UTMA 15“ turnyre, kuriame dėl svorio kategorijos iki 86 kg čempiono diržo pagal kikbokso taisykles kovos su latviu Ričardu Ozolu.
„Manau, Dominykas laimės lengvai. Vien pažiūrėjus, kaip jis treniruojasi. Labai atletiškas, atsipalaidavęs ringe, psichologiškai labai stiprus. Tai, ką jis daro lipdamas į ringą.. Ne kiekvienas kovotojas gali psichologiškai perlipti per save. Aš negalėčiau. Mano susikoncentravimas prieš kovą visai kitoks. Jis lipa atsipalaidavęs, bet viduje susikoncentravęs. Tai daro didelį skirtumą ringe. Atsipalaidavęs, aštrus, viską mato, atletiškas labai“, – gyrė E. Kavaliauskas.
Kalbėdamas apie D. Rimkų, boksininkas džiaugėsi jo pozityviu mąstymu.
„Jis „crazy“, bet mes su juo visada draugiški, santykiai geri. Jis visada linksmas, pozityvus, visada su šypsena. Žmogus tiesiog linksmai gyvena, viskas jam gerai. Turėti tokį pozityvą yra geras dalykas. Žiūrėti į gyvenimą su pozityvu, mažiau būti užsidariusiu, liūdnu, tiesiog žiūrėti su juoku.
Mes, lietuviai, esame labai ramūs, santūrūs. Mūsų mentalitetas toks, mes taip užaugę: ramesni, santūresni. O jie kitokie, jie šiuolaikiniai, jauni. Amerikoje tokių pilna, kurie bando iš to kažką padaryti, bet nepadaro. O jie iš to paėmė ir padarė. Kai gerai kovoji ir dar pridedi linksmumą, „trash talk‘inimą“, pajuokavimą, bajerį, viskas gerai gaunasi. Mums kaip visuomenei gal sunku priimti, nes esame kitaip užaugę, kitaip matome gyvenimą ir turime kitokį supratimą. Bet tai nereiškia, kad jie daro kažką blogai. Jie tiesiog daro taip, kaip nori daryti“, – sakė E. Kavaliauskas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!