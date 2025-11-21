 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Eskedar Maštavičienės kavinėje – ypatinga šventė: susirinko būrys svečių

2025-11-21 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-21 10:25

Vilnius, 2025 m. lapkričio 20 d. – „Eskedar Coffee Bar“, įsikūręs istoriniuose Signatarų namuose, Pilies g. 26, iškilmingai paminėjo savo 4-ąjį gimtadienį, suburdamas draugus, svečius ir miesto bendruomenę į šventę, kurioje susipynė istorija, menas, muzika ir 1920-ųjų dvasia. Šventė vyko Signatarų namų muziejuje, kur skambėjo gyva muzika, grojo DJ, o svečiai mėgavosi firminiais kokteiliais ir išskirtine vakaro programa.

„Eskedar Coffee Bar“ švenčia 4-ąjį jubiliejų
106

Šių metų renginys buvo ypatingai prasmingas: visos pajamos iš bilietų skiriamos mokyklos statybai Etiopijoje, taip tęsiant baro įsipareigojimą grąžinti kavos gimtinei ir kurti ilgalaikę socialinę naudą, rašoma pranešime žiniasklaidai. 

„Eskedar Coffee Bar“ švenčia 4-ąjį jubiliejų
Unikali vieta, jungianti istoriją ir šiandienos Vilnių

„Eskedar Coffee Bar“ jau ketverius metus veikia Signatarų namų muziejuje – vietoje, kur 1918 m. buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas. Baras garsėja ypatingu interjeru, XX a. pradžios estetika, jaukiais krėslais, augalija ir gundančiu kavos aromatu. Čia atsiskleidžia Eskedar svetingumas, pasakojamos istorijos ir kuriama ryšio atmosfera, dėl kurios svečiai noriai sugrįžta.

Meniu įkvėptas Lietuvos istorinių asmenybių ir vietos gamintojų – nuo „Lakštingalos“ ir „Jablonskio obuolio“ iki „Štralio valso“. Baro erdvė mena ir ankstesnius šio namo laikus: čia kadaise veikė kavinė „Baltasis Štralis“, garsėjusi kava ir desertais, o vėliau – kultinio Vilniaus baro „Afrika“ bohema. Kambaryje taip pat stovi išskirtinis signataro Prano Dovydaičio pianinas, kuriuo muziejus leidžia naudotis ir svečiams.

Gimtadienio šventė: muzika, šokiai ir istorijos tęstinumas

Gimtadienio šventės dovana svečiams – tikras džiazas, kurį sukūrė Dalius Naujokaitis ir draugai.

Signatarų namų salėje pasirodė Jonas Vilimas ir Mūza Magda su grupe, atlikdami programą „Classic Jazz“ – kupiną elegancijos, atpažįstamų melodijų ir charizmos.

Publika liko sužavėta PhDJ ne tik grojaraščiu, bet ir stiliumi. Vėliau vakarą užliejo latino ir Afro ritmai, lydimi šurmulio, pokalbių ir šilto bendravimo.

Bendruomenė, kuri jungia

„Eskedar Coffee Bar“ lankosi įvairi publika – politikai, istorikai, menininkai, kuratoriai, ambasadoriai, visuomenės veikėjai ir svečiai iš užsienio, neretai tampantys baro draugais. Ši vieta – susitikimų, pokalbių ir tikrų istorijų erdvė, kaip ir senasis „Baltasis Štralis“.

Padėkos

„Eskedar Coffee Bar“ nuoširdžiai dėkoja visiems, prisidėjusiems prie 4-ojo jubiliejaus:Lietuvos nacionaliniam muziejui, Daliui Naujokaičiui ir draugams, Jonui Vilimui ir grupei, PhDJ, Mūzai Magdai bei visiems svečiams, su kuriais drauge kuriama šios vietos dvasia.

