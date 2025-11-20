Išskirtinis vakaras Nacionaliniame Kauno dramos teatre: susirinko išsipuošę žinomi svečiai

Daugeliui įspūdį paliko ne tik operos solistės Jovitos Vaškevičiūtės balsas, aktoriaus Audriaus Gaučo pasirodymas, bet ir kiekvienas naujas kvapas, kuris buvo atskleistas kaip meno kūrinys, atspindintis kūrėjo meistriškumą, aistrą ir istoriją, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Vakaro metu nišinės parfumerijos salonų „Krispo“ įkūrėja ir vadovė K. Strolienė spindėjo elegancija ir rafinuotumu – juoda, ilgu šleifu, kūno formas išryškinanti suknelė ir „Chanel“ perlai kūrė tikros scenos divos įvaizdį. Žinoma verslininkė atskleidė, kad tai pirmas kartas, kai leidosi į žaidimą įvaizdžiais. Ji sakė, kad aplinka ją įkvepia ir įpareigoja ne tik tinkamai atrodyti, bet ir tinkamai atlikti šio vakaro vaidmenį, kurį jai sukūrė ir paskyrė renginį organizavusi komanda.
Susirinko būrys svečių
Šventės metu svečiai su didžiausiu malonumu diskutavo ir daugybę klausimų uždavė nišinių kvepalų kūrėjams ir kitų prekių ženklų atstovams, atvykusiems specialiai į „Krispo“ 15-os metų jubiliejaus šventę. Ypač daug dėmesio sulaukė Nickas Stewardas, nišinių kvepalų „Gallivant“ prekių ženklo savininkas ir vadovas, taip pat Irina Khalaeva – išskirtinių knygų leidyklos iš Prancūzijos „Assouline“ vadovė bei daugelio „Krispo“ bendruomenės narių mylimo ir mėgstamo parfumuotų skalbiklių „Antoine“ kūrėjas prancūzas Jean-Noel Ozoufas. Tai išskirtinės asmenybės, valdančios unikalius verslus, todėl daugeliui buvo įdomu išgirsti jų istoriją, daugiau sužinoti apie kūrybinį procesą ir ateities planus.
Kaip visada žaviai ir elegantiškai dėkodama visiems susirinkusiesiems K. Strolienė džiaugėsi, kad per 15 metų pavyko įmonę reikšmingai užauginti nuo mažo skyrelio kvapų namams užuolaidų parduotuvėje iki didžiulio verslo – 10 salonų visoje Lietuvoje ir sėkmingai veikiančios elektroninės parduotuvės. „Iš tiesų tai – kaip santuokoje: švenčiame vestuvių metinių datą, bet juk buvo ir pažinties diena. Tie penkiolika yra tvirti mūsų santuokos metai – tiek mini mūsų kvapų verslas. O viskas prasidėjo nuo 1999 metais įkurto vyro šeimos verslo – užuolaidų ir namų tekstilės salono.
Kai pradėjome į saloną vežti kvapus namams ir parfumuotas žvakes, klientams tapo neaišku, kas tai – užuolaidų, namų kvapų ar interjero detalių salonas. Taip prieš beveik dvidešimt metų atskyrėme produktus ir kurį laiką dirbome kaip didmenininkai: neturėjome savo salonų, todėl produkciją tiekėme kitiems. Tik prieš penkiolika metų atvėrėme savo salonų duris. Taip atsirado „Krispo“, kurį matote šiandien. 15 – tikrai solidus skaičius, per tiek metų yra kuo pasidžiaugti ir pasididžiuoti.
Labiausiai džiugina prieš trejus metus priimtas sprendimas žengti tvirtą žingsnį nuo namų kvapų į aukštąją parfumeriją. Kai kuriuos prekių ženklus nebuvo lengva prisikviesti į Lietuvos rinką, bet tie penkiolika metų šeimos versle praėjo labai įdomiai ir dinamiškai. Dabar žengiame į kitus penkiolika. Ir ačiū jums, kad koja kojon keliaujate drauge su mumis.“
Vakaro metu K. Strolienė dėkojo ne tik savo komandai, susirinkusiems svečiams, bet ir pasidžiaugė draugyste ir bendradarbiavimu su Nacionaliniu Kauno dramos teatru ir jo vadovu Egidijumi Stanciku. Jam dėkojo ne tik už galimybę savo verslo jubiliejaus šventę surengti pačioje elegantiškiausioje Kauno vietoje, bet ir požiūrį į kvepalus.
Nacionalinio Kauno dramos teatro generalinis direktorius Egidijus Stancikas džiaugėsi, išskirtinių nišinės parfumerijos aromatų sukurta aura ir atskleidė, kad tai – ne vienkartinė kolaboracija, kad nuo šiol Kauno dramos teatras kvepės nišinės parfumerijos ekspertės K. Strolienės ir „Krispo“ komandos parinktais aromatais. „Teatras ir kvapas – labai susiję. Labai daug teatralų ir jų vaikų kaip vieną iš stipriausių prisiminimų iš teatro mini būtent kvapą. Ir tai tiesa – teatras turi savo dvasią ir... kvapą. Vienam tai – aromatinės pudros kvapas, kitam – mėgstamo vaidmens kvepalų kvapas.
Kai teatre kostiumus kuria maestro Juozas Statkevičius, visada scena skendi kvepalų aromate, nes jis tiki, kad kvepalai padeda sukurti tinkamą atmosferą ir nuotaiką. Mums malonu, kad bendraujame su 15-ąjį gimtadienį švenčiančių kvapų namų „Krispo“ įkūrėjais Kristina ir Povilu Stroliais ir jau palengva artėjame prie to, kad mūsų teatrui bus sukurtas specialus kvapas. Tikiu, kad jis mūsų žiūrovams po spektaklių padės išsinešti dar stipresnius įspūdžius.“
Vakaro metu svečiai vaišinosi gardžiais užkandžiais, prancūzišku šampanu, juos visą vakarą lydėjo įvairios staigmenos. Daug dėmesio susilaukė ir vietoj įprasto torto specialiai šiam vakarui sukurta saldi, rafinuota istorinio belgiško šokolado „Leonidas“ instaliacija.
Šventėje dalyvavę svečiai ne tik sveikino K. Strolienę, bet ir dėkojo už tai, kad užkrėtė meile kvapams, parodė ir atvėrė įdomių, unikalių, nišinių, šeimos verslų kuriamų kvepalų pasaulį. Svečiai dalijosi, kad tai buvo įsimintinas vakaras, kuriame netrūko prabangos, kūrybiškumo ir išskirtinių, iki svaigulio malonių kvapų, kurie daugeliui paliko neišdildomą įspūdį ir leido suprasti, kad kvepalai – tai ne tik mūsų kasdienybės dalis, bet ir unikali kultūros, meno ir estetikos forma, dar viena pokalbių tema.
