Seniai matyta Monika Šalčiūtė pasirodė viešumoje su mylimuoju: štai kaip ji atrodo dabar

M. Šalčiūtė pastaraisiais metais yra itin retas svečias renginiuose, tačiau šįkart ji pasirodė filmo premjeroje.
Monika Šalčiūtė pasirodė viešumoje
Monika raudonuoju kilimu žengė ne viena – ją atlydėjo mylimasis Arnas Šleinys.
Pora atrodė itin elegantiškai – vyras dėvėjo juodą kostiumą, o M. Šalčiūtė pasipuošė ilga juoda suknele, šypsojosi pozuodama ant raudonojo kilimo.
Primename, kad daugiau nei šimtas svečių – tarp jų kino industrijos atstovai, žinomi kultūros veikėjai ir festivalio bičiuliai – susirinko į išankstinę filmo „La Grazia“ premjerą, kuri tapo simboliniu „Kino pavasario“ ir „Go3“ partnerystės startu.
Renginio svečiai pirmieji Lietuvoje išvydo naujausią Paolo Sorrentino moralinę dramą, kuri pelnė Venecijos kino festivalio publikos simpatijas ir kritikų jau dabar yra laikoma vienu stipriausių metų kūrinių.
Filmas plačiajai auditorijai bus pristatytas sausio 16 d., o vėliau žiūrovų lauks ir „Go3“ televizijoje, kur „Kino pavasaris“ turės atskirą erdvę išskirtiniams filmams bei autoriniam turiniui.
Šaltinis:
tv3.lt
