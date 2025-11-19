 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Seniai matyta Monika Šalčiūtė pasirodė viešumoje su mylimuoju: štai kaip ji atrodo dabar

2025-11-19 12:00
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-19 12:00

Lapkričio 18 d. Paupio „Pasakoje“ rinkosi pirmieji naujausio Paolo Sorrentino filmo „La Grazia“ žiūrovai. Čia buvo galima išvysti ne vieną žinomą pramogų pasaulio veidą. Raudonuoju kilimu žengė ir seniai viešumoje matyta Monika Šalčiūtė.

17

M. Šalčiūtė pastaraisiais metais yra itin retas svečias renginiuose, tačiau šįkart ji pasirodė filmo premjeroje.

Monika Šalčiūtė pasirodė viešumoje

Monika raudonuoju kilimu žengė ne viena – ją atlydėjo mylimasis Arnas Šleinys.

Pora atrodė itin elegantiškai – vyras dėvėjo juodą kostiumą, o M. Šalčiūtė pasipuošė ilga juoda suknele, šypsojosi pozuodama ant raudonojo kilimo. 

Primename, kad daugiau nei šimtas svečių – tarp jų kino industrijos atstovai, žinomi kultūros veikėjai ir festivalio bičiuliai – susirinko į išankstinę filmo „La Grazia“ premjerą, kuri tapo simboliniu „Kino pavasario“ ir „Go3“ partnerystės startu.

Renginio svečiai pirmieji Lietuvoje išvydo naujausią Paolo Sorrentino moralinę dramą, kuri pelnė Venecijos kino festivalio publikos simpatijas ir kritikų jau dabar yra laikoma vienu stipriausių metų kūrinių.

Filmas plačiajai auditorijai bus pristatytas sausio 16 d., o vėliau žiūrovų lauks ir „Go3“ televizijoje, kur „Kino pavasaris“ turės atskirą erdvę išskirtiniams filmams bei autoriniam turiniui.

lietuvis
lietuvis
2025-11-19 12:20
saunuole su lietuvaiciu bent
Atsakyti
o kas
o kas
2025-11-19 12:46
ta monika ka ji daro kuo jinai garsi gal kokia ateive kad pasirode su kazkokiu vyru
Atsakyti
:DDD
:DDD
2025-11-19 12:26
Gerai kad tu ne lohas :DDDDD
Atsakyti
