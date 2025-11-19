 
Lapkričio 19 d., trečiadienis
Vilnius +2°C
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baltarusija „sveikina“ Lietuvos ketinimą atverti sieną, tačiau yra vienas „bet“

2025-11-19 13:13 / šaltinis: BNS, ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS, ELTA aut.
2025-11-19 13:13

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

Trečiadienį posėdžiavęs Ministrų kabinetas nusprendė anksčiau nei planuota atidaryti du spalio pabaigoje uždarytus pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija.

9

Kaip skelbta anksčiau, tokį žingsnį Vyriausybei apsvarstyti rekomendavo antradienį posėdžiavusi Nacionalinio saugumo komisija (NSK). 

Tiesa, tuomet  ministrė pirmininkė Inga Ruginienė pažymėjo, jog jei situacija dėl iš Baltarusijos atskriejančių kontrabandinių balionų vėl pablogėtų, Vyriausybė pasilieka teisę atnaujinti sienos uždarymą. 

„Baltarusiai sveikina“ tokį Lietuvos ketinimą

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius kiek anskčiau sakė, kad „baltarusiai sveikina“ tokį Lietuvos ketinimą, tačiau atsako dėl įstrigusių Lietuvos vilkikų grąžinimo dar nėra.

„Mūsų siūlymas (atverti sieną – BNS) yra“, – trečiadienį Vyriausybėje žurnalistams sakė V. Kondratovičius.

Anot jo, pasienio punktų atidarymas turėtų leisti Lietuvos vilkikams grįžti iš Baltarusijos, tačiau konkretaus atsako iš Minsko dar nėra.

„Atsakymo kaip tokio nėra kol kas. Bendravimas vyksta, bet (...) dėl (krovininių – BNS) automobilių mes kalbėsime (...). Turime spręsti šį klausimą, tik jau kitomis pajėgoms ir kitomis priemonėmis“, – sakė V. Kondratovičius.

„Iš esmės baltarusiai sveikina mūsų tą sprendimą atidaryti sieną (...). Jie suprato mūsų poziciją, kad tai sukelia pas mus įtampą, kalbant apie poveikį mūsų logistinei sistemai, kurią jie sukūrė pas save šalyje. Tai, manyčiau, čia (reikia – BNS) tolesnių pokalbių arba tolesnių kažkokių kontaktų būtent darbiniame lygyje, kad tą sprendimą atrastume, tą mes toliau darysime“, – pridūrė jis.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą buvo visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla buvo apribota su tam tikromis išimtimis.

Spreendimas turi buti kategoriskas.
2025-11-19 13:24
Kol lietuviski vilkikai nebus grize i Lietuva jokiu kalbu apie sienos atydaryma negali buti.
Labai idomu
2025-11-19 13:25
Kas per siena ves pinigus atsiskaitymui uz aiksteles? Baudziauninku vadas gal?
