TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

VGT priėmė sprendimą: Lietuva kurs integruotą oro erdvės gynybos sistemą

šaltinis: ELTA, BNS ir tv3.lt aut.
2025-11-18 12:00

Antradienį šalies vadovas Gitanas Nausėda sušaukė Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdį. Posėdžio metu buvo aptartos situacijos dėl balionų gabenamos kontrabandos bei aptartas integruotos oro erdės gynybos klausimas.

Valstybės gynimo taryba (VGT) antradienį nusprendė, kad Lietuva privalo turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, sako prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. 

„Turėjome VGT posėdį, svarbiausi du klausimai buvo svarstomi. Pirmas – situacijos įvertinimas dėl balionais gabenamos kontrabandos: kokių priemonių imtasi, kaip atrodo bendras vaizdas ir ką galėtume daryti artimiausiu metu. Antras klausimas buvo integruotos oro erdvės gynybos, kovos su dronais ir oro balionais klausimas.

Noriu pabrėžti, kad priimtas sprendimas, jog turime turėti integruotą oro erdvės gynybos sistemą, kurioje dalyvauja trys institucijos – kariuomenė, sienos apsaugos tarnyba ir Viešojo saugumo tarnyba, – ir atitinkamai reikalingos priemonės“, – po posėdžio sako D. Matulionis.

Prezidento patarėjas nurodo, kad įsigijimai turi būti padaryti per trejus metus, o pati sistema galėtų būti finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos lėšų.

„Ir atitinkamai reikalingos priemonės tiek detekcijai, tiek perspėjimui, tiek atitinkamai bepiločių orlaivių ir meteorologinių balionų neutralizavimui. Taip pat buvo pabrėžta, kad tie įsigijimai bus daromi iš numatytų asignavimų. Kadangi kalba eina apie oro gynybą, galėtų būti finansuojama iš Krašto apsaugos ministerijos asignavimų“, – pažymi prezidento patarėjas. 

Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius taip pat plačiau pakomentavo situaciją dėl kontrabandinių balionų.

„Pristatėme visus veiksmus, kurie yra susieti su kontrabandiniais balionais: kaip juos užkardyti, kokie veiksmai buvo padaryti koordinuojant visų, ir ministerijų, ir tarnybų veiksmus. Aptarta, kuriose vietose galime rasti dar didesnę sinergiją, kad reakcija būtų kuo greitesnė, o pasekmės kuo mažesnės arba jų išvis nebūtų.

Buvo bandymų [numušti balionus], kaip minėjau, kad balionai kerta sieną aukštai, tai kariuomenė atidirbo reagavimo visą schemą. Buvo ir bandymų numušti, kada tai būtų nepavojinga gyventojams. Tai nebuvo tikslo numušti – svarbu buvo pažiūrėti, kur jis skrenda, kad nekeltų grėsmės aviaciniam saugumui“, – sako ministras.

Ministras apie Lietuvos ir Baltarusijos atstovų susitikimą: „nereikia per daug tikėtis“

Antradienį neveikiančiame punkte įvyko Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių susitikimas. Paklaustas, ko galima iš jo tikėtis, ministras Kondratovičius ragino per daug vilčių į jį nedėti.

„Greičiausiai gilesnis komentaras bus po šiandienos posėdžio. Tada gal žinosime kažkokios informacijos, bet nereikia kažko labai tikėtis iš to susitikimo pirminio, techninio“, – sakė V. Kondratovičius. 

Tuo metu prezidento patarėjas nurodė šio susitikimo nevadinti derybomis.

„Nevadinkime to derybomis, tai yra techniniai pareigūnų susitikimai. Dėl ko derėtis? Patys sau kelkite klausimą“,– nurodė D. Matulionis. 

Nausėda sušaukė posėdį

Prezidentūros teigimu, posėdyje bus apžvelgta bendra regiono saugumo situacija ir Baltarusijos pradėtos hibridinės atakos grėsmė šalies civilinei aviacijai. 

Be to, planuojama aptarti integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius galimybes, išklausyti siūlymus dėl naujų karinių poligonų. 

„Reguliaraus VGT posėdžio metu bus apžvelgta bendra saugumo situacija regione, situacija dėl hibridinio Baltarusijos išpuolio – meteorologiniais balionais gabenamos kontrabandos keliant grėsmę Lietuvos civilinei aviacijai, apsvarstyti siūlymai dėl integruotos oro erdvės gynybos, kovos prieš bepiločius orlaivius priemonių, išklausyti siūlymai dėl naujų karinių poligonų“, – išplatintame pranešime teigė prezidento patarėjas Ridas Jasiulionis. 

VGT sudaro prezidentas, premjeras, Seimo pirmininkas, krašto apsaugos ministras ir kariuomenės vadas.

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

