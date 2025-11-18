Po balionų skandalų sulaikyti 53 įtariamieji: atliekama daugiau nei 20 ikiteisminių tyrimų

„Manau, kad kiekviena informacija yra vertinga ikiteisminiam tyrimui. Kokia ji bus, mes vertinsime“, – antradienį Seime žurnalistams teigė N. Grunskienė.
Ji taip pat pridūrė, kad šiuo metu atliekami 22 ikiteisminiai tyrimai, kurie yra susiję su kontrabandą gabenusiais meteorologiniais balionais. Pasak generalinės prokurorės, visuose tyrimuose yra sulaikyti 53 įtariamieji, o 26 asmenys apklausti kaip specialieji liudytojai.
„Turime jau bylų išnagrinėtų teisme. Šiuo metu teismui perduota 19 bylų ir turime 22 asmenis nuteistus“, – sakė N. Grunskienė.
Ji pažymėjo, kad asmenys nuteisti dėl akcizais neapmokestintų prekių kontrabandos.
Apie techninį lietuvių ir baltarusių pasieniečių susitikimą praeitą savaitę užsiminė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius. Tuo metu jis teigė, kad pokalbio tikslas yra aptarti, kaip abiejų šalių tarnyboms būtų įmanoma užkardyti kontrabandą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus (PKP) su Baltarusija. Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Vis dėlto, savaitės pradžioje buvo pradėta diskutuoti apie tai, jog pastarieji PKP gali būti atverti anksčiau nei planuota – dar iki lapkričio 30 d.
