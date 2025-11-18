 
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių atstovai ketina susitikti techninėms deryboms

2025-11-18 06:02 / šaltinis: BNS
2025-11-18 06:02

Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių atstovai antradienį ketina susitikti techninėms deryboms dėl Baltarusijoje įstrigusių daugiau nei tūkstančio vilkikų grąžinimo į Lietuvą, be to, Nacionalinio saugumo komisija (NSK) aptars įstrigusių vilkikų situaciją ir padėtį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos.

Vilkikai. Irmanto Sidarevičiaus (ELTA) nuotr.

Lietuvos ir Baltarusijos pasieniečių atstovai antradienį ketina susitikti techninėms deryboms dėl Baltarusijoje įstrigusių daugiau nei tūkstančio vilkikų grąžinimo į Lietuvą, be to, Nacionalinio saugumo komisija (NSK) aptars įstrigusių vilkikų situaciją ir padėtį dėl kontrabandinių balionų iš Baltarusijos.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS sako, kad techninio lygio deryboms priešpiet pasienyje turėtų susitikti tarnybų vadovų pavaduotojai.  

„Rytoj yra planuojamas (susitikimas – BNS) techniniu lygiu – priešpiet susitiks (abiejų šalių – BNS) tarnybos vadovų pavaduotojai“, – pirmadienį BNS sakė G. Mišutis. 

Be to, antradienį vyks NSK posėdis, kuriame, anot premjerės patarėjo, bus aptariama padėtis pasienyje su Baltarusija.

„Nacionalinio saugumo komisijos posėdyje bus aptariama padėtis pasienyje su Baltarusija: kokia situacija yra šiuo metu, kas pasikeitė nuo paskutinio NSK posėdžio, kokia yra įstrigusių vilkikų Baltarusijoje situacija ir kokia padėtis dėl meteorologinių balionų“, – BNS sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį teigė, jog du laikinai uždarytus pasienio punktus su Baltarusija  Lietuva galėtų atverti ir anksčiau – dar iki lapkričio 30-osios.

Ministras teigė, jog techniniai pokalbiai reikalingi perduoti informaciją, vertinimus, reikalavimus, tačiau pabrėžė, kad Lietuva neturėtų judėti „pagal iš kitos pusės nustatomą tempą ir apimtį“.

Prezidento patarėjas Deividas Matulionis pirmadienį sakė, kad šios derybos parodys, ar Baltarusijos pusė yra geranoriška. Jis teigė šiuo metu nematantis galimybių su Minsku derėtis aukštesniu lygiu. 

Savo ruožtu nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ viceprezidentas Olegas Tarasovas pirmadienį sakė besitikintis, kad bus susitarta ir Lietuva sieną atidarys, o asociacija dar kartą kreipėsi į Vyriausybę pabrėždama, kad Lenkijos pavyzdžiu būtina nedelsiant atstatyti Lietuvos–Baltarusijos pasienio pralaidumą.

BNS rašė, kad Lenkijai praėjusią savaitę pranešus nuo pirmadienio atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, Minskas pasiūlė iki antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl kaimyninėje šalyje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.

Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę. 

