TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėdos patarėjas atsakė, kokiu atveju bus atidaryti Baltarusijos pasienio punktai

2025-11-17 13:15 / šaltinis: ELTA
2025-11-17 13:15

Antradienį Lietuvai žadant surengti techninio lygio kontaktus su Baltarusija, prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sako, kad tolesni veiksmai dėl pasienio perėjimo punktų atidarymo priklausys nuo Minsko veiksmų ir retorikos. 

D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS)

D. Matulionis (nuotr. R. Riabovas/BNS) 

„Yra konkreti problema, ji turi būti išspręsta, kai ta problema bus išspręsta, aš esu įsitikinęs, nedelsiant bus atidaryti sienos perėjimų punktai ir problema išnyks“, – žurnalistams sakė D. Matulionis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Viskas priklauso nuo to, kaip kita pusė reaguoja ir ar kita pusė pasirengusi prisidėti sprendžiant konkrečią problemą, o problema yra aiški – tai yra aviaciniam saugumui grėsmę keliantys meteorologiniai balionai. Iš mūsų pusės mes suprantame, kad Lietuvai reikia daug padaryti, bet jeigu ir toliau jie bus leidžiami ir toliau esame toje pačioje situacijoje“, – dėstė jis. 

Kaip skelbta, pirmadienį prezidento vyriausiasis patarėjas teigė, kad dėl pasienyje strigusių vežėjų, antradienį turėtų vykti „techniniai kontaktai“ su Baltarusijos puse. 

Be to, jis pabrėžė, kad Lietuva nėra suinteresuota ir toliau būti uždarius pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.

Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.

Tuo metu Lenkija nuo pirmadienio atidarė du sienos su Baltarusija kontrolės punktus. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.

