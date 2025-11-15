„Linava“ atsiriboja nuo inicijuojamų neoficialių protesto akcijų: ragina neeskaluoti situacijos

„Asociacija aiškiai atsiriboja nuo bet kokių neoficialių protestų, spontaniškų akcijų ar kitų veiksmų, kurie galėtų paaštrinti situaciją pasienyje su Baltarusija“, – teigiama šeštadienį išplatintame pranešime.
„Linava“ nurodo, kad supranta bendruomenės jaučiamą nusivylimą ir įtampas, tačiau ragina veikti atsakingai ir „nesivelti į iniciatyvas, kurios gali būti neteisingai interpretuotos arba panaudotos prieš sektorių“.
„Raginame neorganizuoti jokių protesto akcijų ir neeskaluoti situacijos. Sprendimai turi būti ieškomi derybomis ir koordinuotais veiksmais, o ne spontaniškais pasirodymais“, – pažymima „Linavos“ pozicijoje.
„Asociacija kartu su valstybės institucijomis ir diplomatinėmis tarnybomis intensyviai siekia kuo greitesnio sprendimo dėl įstrigusių transporto priemonių sugrąžinimo į Lietuvą, patirtų nuostolių mažinimo ir saugios įmonių veiklos atkūrimo“, – teigiama pranešime, raginant pasitikėti oficialiai vykstančiomis derybomis.
Kaip skelbta, trečiadienį „Linavos“ kongresas nusprendė atsisakyti anksčiau planuoto protesto dėl Baltarusijos pasienyje užstrigusių vilkikų.
Tiesa, asociacijos kongreso nariai priėmė rezoliuciją, kuria toliau ragina Ministrų kabinetą imtis veiksmų, parengti kompensavimo mechanizmus nukentėjusioms įmonėms ir sudaryti galimybę nepertraukiamai keliauti per Lietuvos ir Baltarusijos pasienio punktus.
ELTA primena, kad atsižvelgdama į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius yra teigęs, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo maždaug tūkstantis Lietuvoje registruotų vilkikų.
Lietuvos vežėjų atstovai yra užsiminę – jei nebus atidaryta siena su Baltarusija ir nebus realių Vyriausybės sprendimų, jie svarstys protesto akcijų galimybę tiek Lietuvoje, tiek Briuselyje. Jų teigimu, Lietuvos valdžia aiškiai neįspėjo apie sienos su Baltarusija uždarymą.
Savo ruožtu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė mano, jog valdžia siuntė pakankamai aiškius signalus, kad siena su Baltarusija gali būti uždaryta, o vilkikų verslai – turėjo galimybę įsivertinti rizikas. Jos manymu, dabartinė vežėjų emocinė reakcija į susidariusią situaciją nėra sąžininga.
Baltarusijos autokratinis lyderis Aleksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė šalies teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.