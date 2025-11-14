Cichanouskaja pritaria Lenkijos planams atidaryti perėjimo punktus Baltarusijos pasienyje

Lenkija ketina atidaryti du sienos perėjimo punktus lapkričio 17 dieną.
„Sveikinu Lenkijos planus atidaryti pasienio perėjas. Mes visada pasisakėme ir toliau pasisakome už atviras sienas keleiviams. Tai svarbu baltarusiams dėl galimybės lengviau susitikti su savo šeimomis ir palaikyti ryšį tarp žmonių abipus sienos“, – rašė ji „Telegram“ tinkle.
„Šis žingsnis skirtas žmonėms palaikyti, nes tos perėjos eina per sieną, besiribojančią su laisvuoju pasauliu“, – rašė ji.
Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė planuojanti pirmadienį, lapkričio 17 d., atidaryti du kelių sienos su Baltarusija kontrolės punktus, informuoja portalas „TVP World“. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!