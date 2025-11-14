 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Cichanouskaja pritaria Lenkijos planams atidaryti perėjimo punktus Baltarusijos pasienyje

2025-11-14 15:02 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 15:02

Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja palankiai vertina Lenkijos planus atidaryti perėjimo punktus prie sienos su Baltarusija, rašo portalas „Naša niva“.

Sviatlana Cichanouskaja BNS Foto

Baltarusijos opozicijos lyderė Svetlana Cichanouskaja palankiai vertina Lenkijos planus atidaryti perėjimo punktus prie sienos su Baltarusija, rašo portalas „Naša niva“.

REKLAMA
8

Lenkija ketina atidaryti du sienos perėjimo punktus lapkričio 17 dieną.

„Sveikinu Lenkijos planus atidaryti pasienio perėjas. Mes visada pasisakėme ir toliau pasisakome už atviras sienas keleiviams. Tai svarbu baltarusiams dėl galimybės lengviau susitikti su savo šeimomis ir palaikyti ryšį tarp žmonių abipus sienos“, – rašė ji „Telegram“ tinkle. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Šis žingsnis skirtas žmonėms palaikyti, nes tos perėjos eina per sieną, besiribojančią su laisvuoju pasauliu“, – rašė ji.

REKLAMA
REKLAMA

Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė planuojanti pirmadienį, lapkričio 17 d., atidaryti du kelių sienos su Baltarusija kontrolės punktus, informuoja portalas „TVP World“. Šiuo žingsniu siekiama atnaujinti užstrigusį prekių srautą.

REKLAMA

ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija. 

Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.

Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų