  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Naujausia žinia: Baltarusija Lietuvai pateikė pasiūlymą

2025-11-14 13:12 / šaltinis: BNS
2025-11-14 13:12

Lenkijai penktadienį pranešus kitą savaitę ketinant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas pareiškė, kad Minskas pasiūlė iki kito antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.

Lenkijai penktadienį pranešus kitą savaitę ketinant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas pareiškė, kad Minskas pasiūlė iki kito antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.

11

„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas“, – žiniasklaidai išplatintame komentare sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje

Patarėjas: Baltarusija gilina eskalaciją

Vėliau jis BNS patikslino, kad „vietoje to, kad deramasi būtų, pavyzdžiui, rytoj, jie siūlo antradienį“.  

Technines derybas su Baltarusijos pasieniečiais vedančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS nekomentavo premjerės patarėjo pasisakymo. 

„Vietoj to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas. 

Jo teigimu, nepaisant pozityvių ženklų – uždarius sienas sumažėjo balionų skaičius ir kitos rizikos – Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti Lietuvos krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų.

Lenkija atidaro du pasienio punktus su Baltarusija

Lenkijos vidaus reikalų ir administracijos viceministras penktadienį patvirtino, kad kitą savaitę bus atidaryti du pasienio punktai su Baltarusija.

Kaip Lenkijos radijui sakė Wieslawas Szczepanskis, sienos perėjimo punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose bus atidaryti pirmadienį.

„Pagrindinės to priežastys – ekonominis poveikis. Šiuo atžvilgiu matome didėjantį eismą pasienyje, kita vertus, matome mažiau migrantų agresijos bandymų ir išpuolių. Be to, šiuo metu siena yra kruopščiai įtvirtinta – tiek perimetru, tiek fiziškai“, – sakė jis.

Varšuva jau anksčiau skelbė esanti pasirengusi atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos, tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti šiuos planus.

Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis vėliau detaliau pristatys sprendimo atverti sieną priežastis, teigė W. Szczepanskis. 

Vyriausybės pateiktame projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad jo tikslai, be kita ko, yra „žmonių ir prekių srautų atnaujinimas“, kuriuo siekiama paremti vietos verslininkus ir vežėjus, veikiančius abiejose sienos pusėse.

Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas jau anksčiau pavadino šį atidarymą „bandomuoju“, pabrėždamas, kad šiuo metu siena su Baltarusija yra viena saugiausių Europoje ir kad grėsmės atveju ją būtų galima vėl uždaryti.

Kur Rustamas Liubajevas?
Kur Rustamas Liubajevas?
2025-11-14 13:20
Pasienio vadas, jau bene 20 metu didysis kovotojas su kontrabanda ir balionais kazkaip sedi krumuose... sakau gal tryda?
