Lenkija atidaro 2 pasienio punktus su Baltarusija: įvardijo priežastį

Kaip Lenkijos radijui sakė Wieslawas Szczepanskis, sienos perėjimo punktai Kuznicoje ir Bobrovnikuose bus atidaryti pirmadienį.
„Pagrindinės to priežastys – ekonominis poveikis. Šiuo atžvilgiu matome didėjantį eismą pasienyje, kita vertus, matome mažiau migrantų agresijos bandymų ir išpuolių.
Be to, šiuo metu siena yra kruopščiai įtvirtinta – tiek perimetru, tiek fiziškai“, – sakė jis.
Varšuva jau anksčiau skelbė esanti pasirengusi atidaryti Kuznicos perėją, uždarytą nuo 2021 metų lapkričio 9-osios, ir Bobrovnikų perėją, uždarytą nuo 2023 metų vasario 10 dienos, tačiau po Lietuvos sprendimo uždaryti sieną su Baltarusija, Lenkija nusprendė atidėti šiuos planus.
Vidaus reikalų ministras Marcinas Kierwinskis vėliau detaliau pristatys sprendimo atverti sieną priežastis, teigė W. Szczepanskis.
Vyriausybės pateiktame projekto aiškinamajame rašte teigiama, kad jo tikslai, be kita ko, yra „žmonių ir prekių srautų atnaujinimas“, kuriuo siekiama paremti vietos verslininkus ir vežėjus, veikiančius abiejose sienos pusėse.
Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas jau anksčiau pavadino šį atidarymą „bandomuoju“, pabrėždamas, kad šiuo metu siena su Baltarusija yra viena saugiausių Europoje ir kad grėsmės atveju ją būtų galima vėl uždaryti.
I. Ruginienė dėkoja Lenkijai
Premjerė Inga Ruginienė dėkoja Lenkijai, kad ši, solidarizuodamasi su Lietuva,buvo dviem savaitėms atidėjusi planuojamą pasienio kontrolės punktų su Baltarusija atidarymą.
„Aš labai džiaugiuosi, kad mūsų kaimynai ir stiprūs partneriai lenkai, tik paprašius, atidėjo sienų atidarymą ir davė mums dvi savaites, kartu solidarizavosi su mumis neatidarant savo pasienio punktų su Baltarusija. Tos dvi savaitės mums tikrai labai padeda. Ačiū jiems už tai. Tai rodo solidarumą ir stiprybę mūsų regione“, – penktadienį Taline žurnalistams teigė I. Ruginienė.
„Labai gaila, kad dezinformacija ir įvairūs spekuliavimai tam tikrais faktais vis dar trikdo mūsų erdvę, vis dar yra priešiškų jėgų, kurie nori įdėti pleištą tarp mūsų vienybės, mūsų brolybės“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Kaip skelbta anksčiau, A. Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Premjerės patarėjas:Lenkijai atveriant sieną Minskas siūlo kiek atidėti technines derybas su Lietuva
Lenkijai penktadienį pranešus kitą savaitę ketinant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, premjerės Ingos Ruginienės patarėjas pareiškė, kad Minskas pasiūlė iki kito antradienio atidėti technines derybas su Vilniumi dėl Baltarusijoje įstrigusių vilkikų grąžinimo į Lietuvą.
„Naujausia šios dienos informacija dar kartą patvirtina, kad Baltarusijos režimas tik imituoja norą spręsti mūsų ir Europos vežėjų, kurie laikomi įkaitais, problemas“, – žiniasklaidai išplatintame komentare sakė Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Vėliau jis BNS patikslino, kad „vietoje to, kad deramasi būtų, pavyzdžiui, rytoj, jie siūlo antradienį“.
Technines derybas su Baltarusijos pasieniečiais vedančios Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) atstovas Giedrius Mišutis BNS nekomentavo premjerės patarėjo pasisakymo.
„Vietoj to, kad sustabdytų kontrabandinių balionų keliamą grėsmę vakarų civilinei aviacijai, Baltarusija gilina eskalaciją ir piratų ar teroristų metodais paėmė įkaitais mūsų ir Europos vežėjų turtą“, – pridūrė I. A. Dobrovolskas.
Jo teigimu, nepaisant pozityvių ženklų – uždarius sienas sumažėjo balionų skaičius ir kitos rizikos – Baltarusija privalo nedelsiant leisti išvykti Lietuvos krovininiam transportui be jokių papildomų sankcijų.
