  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Transportas

Vairuotojų budrumui atgauti degalinės pasiūlė ne tik kavą, bet ir profesionalius masažus

2025-11-14 10:56
Partnerio turinys
Turinys paruoštas bei kontroliuojamas projekto partnerio

Ilgesnį laiką prie vairo sėdintieji patvirtins, kad ypač didelę įtampą ir nuovargį jaučia nugaros ir pečių raumenys, o taip pat sustingusios kojos. Šiems vairuotojų raumenims išjudinti ir atpalaiduoti degalinių tinklas „Stateta“ savo degalinėse prie magistralinių kelių pasiūlė masažo kėdes. Visi degalinių klientai kviečiami nemokamai pasinaudoti profesionaliomis automatinėmis masažo kėdėmis, kad atgavę budrumą ir žvalūs vėl galėtų toliau saugiai vairuoti.

Masažinė kėdė

Ilgesnį laiką prie vairo sėdintieji patvirtins, kad ypač didelę įtampą ir nuovargį jaučia nugaros ir pečių raumenys, o taip pat sustingusios kojos. Šiems vairuotojų raumenims išjudinti ir atpalaiduoti degalinių tinklas „Stateta“ savo degalinėse prie magistralinių kelių pasiūlė masažo kėdes. Visi degalinių klientai kviečiami nemokamai pasinaudoti profesionaliomis automatinėmis masažo kėdėmis, kad atgavę budrumą ir žvalūs vėl galėtų toliau saugiai vairuoti.

0
„Pačiam neretai tenka važiuoti ilgus atstumus ir žinau, kokią įtampą ir nuovargį patiria mūsų kūnas ilgai sėdint prie vairo. Todėl nusprendėme degalinėse „Stateta“, kurios yra šalies pagrindiniuose magistraliniuose keliuose A1 VilniusKlaipėda ir A5 Kaunas–Suvalkai (Lenkija), įrengti ir vairuotojams pasiūlyti atgauti jėgas profesionaliose masažo kėdėse. Jomis degalinių klientai naudojasi nemokamai, – pasakoja Karolis Stasiukynas, degalinių tinklo „Stateta“ vadovas ir Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas. – Tai ir mūsų indėlis į eismo saugumą, nes profesionalus masažas ne tik pramankština ir atpalaiduoja raumenis, bet ir padeda vairuotojams atgauti budrumą.“

Degalinėse „Stateta“ prie minėtų magistralinių kelių vairuotojai masažo kėdėmis kviečiami pasinaudoti nemokamai. Masažas šiose kėdėse atpalaiduoja raumenis, gerina kraujotaką bei deguonies patekimą į organus, fizinę, psichinę bei emocinę būseną, mažina raumenų ir nervų įtampas bei skysčių kaupimąsi, celiulitą, gerina limfos pratekėjimą. Šios modernios masažo kėdės pripažįstamos specialistų, kaip atliekančios kokybišką masažą ir veiksmingai atpalaiduojančios raumenis. Jose yra galimybė pasirinkti atlikti ir stipresnį nugaros masažą, kai nugara priglaudžiama tiesiai prie masažuoklių. Tokiu būdu tarp masažuoklių patekę kaklo ir pečių raumenų sritys taip pat bus ypač gerai išmasažuotos. Ilgus kilometrus vairavusieji žino, kad minėtos raumenų grupės ypač prašosi pagalbos.

„Tik pasiūlę atgauti jėgas masažo kėdėse, per pirmąsias jų naudojimo dienas, sulaukėme teigiamų vairuotojų įvertinimų. Dalis jų neslėpė nuostabos, kokios efektyvios yra šios profesionalios masažo kėdės, galinčios vos per kelias minutes pagerinti savijautą,– pirmosiomis vairuotojų patirtimis dalinasi degalinių tinklo „Stateta“ vadovas. – Nuo šiol saugumą keliuose padedame palaikyti ne tik vairuotojų budrumui pakelti siūlydami kokybiškos kavos, bet ir veiksmingais masažais.“

„Stateta“ Lietuvoje iš viso turi 11 degalinių tinklą, o jos inicijuota degalų kortelė „Stateta BRO“ vienija ir aptarnaujama beveik 500 Lietuvoje veikiančių įvairių tinklų degalinių. Ši degalų kortelė taip pat pradėta aptarnauti ir Latvijoje. BRO degalinių tinklu Lietuvoje naudojasi keli tūkstančiai įmonių ir organizacijų, o degalų korteles „Stateta BRO“ Vakarų Europoje aptarnauja per 70 000 degalinių.

Daugiau informacijos:

Karolis Stasiukynas, degalinių tinklo „Stateta“ vadovas ir Lietuviškų degalinių sąjungos tarybos pirmininkas, 0612 33331, [email protected]

