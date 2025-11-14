Laukti reiks ir pusmetį: kovai su balionais ir dronais technologijų Lietuva neturi

„Po dviejų savaičių (nuo paraiškų pateikimo – BNS) mes jau turėsim atrinktas įmones ir idėjas. Tuomet prie idėjų papildomai pritaikysim kitas priemones, kurios padėtų išvystyti technologiją“, – LRT radijui penktadienį teigė P. Petrauskas.
„Vidaus reikalų ministerija jau dėliojasi technines specifikacijas, kaip padaryti pirkimą. Tai reiškia, toliau testuoti, integruoti į sistemas, kad atsirastų tie sprendimai kuo greičiau. Trys mėnesiai, pusę metų gali tiek užtrukti“, – pridūrė jis.
Anot viceministro, dalis verslų pasiūlė kelias pagrindines technologijų vystymo kryptis apimančias sistemas – objektų ore aptikimą ir stebėseną, atpažinimą, neutralizavimą.
„Dalis tų sistemų jau yra testuotų Ukrainoje dėl kitokių priežasčių, bet jas galima taikyti ir Lietuvoje. Ir yra pavienių labai įdomių technologinių pasiūlymų, kuriuos ateityje sujungus tarpusavyje, irgi galima būtų gauti pakankamai įdomius sprendimus“, – sakė viceministras.
P. Petrausko teigimu, didžioji dalis pasiūlymus teikusių įmonių yra iš gynybos pramonės.
„Didžioji dalis yra iš gynybos pramonės įmonių jau dabar identifikuojamų. Tai yra dronistai dažniausiai ir dirbtinio intelekto, stebėjimo, radarų gamintojai ir tokios panašios įmonės“, – teigė jis.
Pasak viceministro, pasaulyje yra tik dvi valstybės, susidūrusios su panašiomis grėsmėmis, kaip ir Lietuva: „Tai yra Pietų Korėja ir Izraelis. Daugiau tokio tipo grėsmės arba chaoso kėlimo iš kaimyninės šalies ir nelabai yra. Dėl to ir pakankamai yra sudėtinga nusipirkti sprendimus – juos reikia kurti nuo nulio.“
BNS rašė, kad Ekonomikos ir inovacijų ministerija spalio pabaigoje paskelbė kvietimą įmonėms, kurios pasiūlytų, kaip apsaugoti Lietuvos oro erdvę nuo Vilniaus oro uosto darbą pastaruoju metu paralyžavusių oro balionų ir kitų skraidančių objektų.
Geriausias idėjas pateikusiems verslams žadama padalinti 1 mln. eurų.
Iš lapkričio pradžioje gautų 35 paraiškų 12 jų pateikė konsorciumai, jungiantys kelių įmonių kompetencijas.
Pirmuoju etapu bus atrinktos geriausios idėjos, turinčios potencialo būti greitai įgyvendintos. Vėliau bus taikomos papildomos priemonės, skirtos padėti šiuos sprendimus toliau vystyti, pritaikyti praktiniam naudojimui ir parengti jų pateikimui rinkai.
Vyriausybė priemonės paskatinti verslui teikti idėjas ėmėsi reaguodama į padažnėjusius kontrabandininkų naudojamų oro balionų skrydžius iš Baltarusijos teritorijos, kurie nuo spalio pradžios ne kartą paveikė Vilniaus, o kartą – ir Kauno oro uosto darbą.