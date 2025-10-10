Sinica apie Cichanouskajos apsaugos lygį: „Kritiškas požiūris tiek dėl litvinizmo, tiek dėl išlaisvinto vyro elgesio“

Vadovybės apsaugos tarnyba įpareigota saugoti prezidentą, premjerą ir Seimo pirmininką. Tačiau prieš penkerius metus nuo Aleksandro Lukašenkos režimo į Lietuvą pabėgusi Sviatlana Cichanouskaja tokią privilegiją gavo taip pat.
Apsaugą ketina silpninti
Per metus apsauga Lietuvai kainuoja apie 700 tūkst. eurų. Visgi, praėjus penkeriems metams, fizinės apsaugos lygį valdantieji nutarė sumažinti.
„Metai bėga, laikas bėga, ir natūralu – reikia galvoti apie naują strategiją“, – sako konservatorių pirmininkas Laurynas Kasčiūnas.
Nuo šiol Baltarusijos opozicionierę prižiūrės ne Vadovybės apsaugos tarnyba, o kriminalinė policija.
„Mūsų pozicija aiški – politinės, administracinės sąlygos veikti, diplomatinė parama, kurią URM suteikia, visa tai išlieka“, – kalba užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
S. Cichanouskajos biuro reakcija buvo dramatiška – netrukus po šios žinios jis paskelbė laikinai stabdantis veiklą pusdieniui. Biuro atstovas aiškina, kad tai įvyko dėl techninių priežasčių.
„Tiesiog neturėjome pakankamai laiko organizuoti darbą po tokios trumpos žinutės gavimo. Mūsų veikla labai priklauso nuo Lietuvos saugumo struktūrų. Daugiau detalių negaliu atskleisti dėl saugumo klausimų“, – pasakoja S. Cichanouskajos biuro atstovas Dzianis Kuchynskis.
Atstovas tikina, kad biuras veikia, tik ne pilnu pajėgumu.
„Šiuo metu mūsų būstinėje liko nedidelė operacinė komanda, atsakinga už komunikaciją ir koordinaciją, o likusi dalis darbuotojų dirba nuotoliniu būdu“, – sako Dz. Kuchynskis.
Grėsmė Cichanouskajai neturint apsaugos
Nei Kęstučiui Budriui, nei kitiems politikams, panašu, klausimų dėl tolesnės S. Cichanouskajos biuro veiklos Vilniuje nekyla – pats biuras sako, kad sprendimą dėl tolimesnės veiklos Lietuvoje priims tik tada, kai valdžia aiškiai iškomunikuos, kaip tiksliai kriminalinė policija saugos opozicionierę.
„Lauksime naujo modelio, o kai jis bus pristatytas, priimsime sprendimą dėl tolimesnio darbo organizavimo“, – sako Dz. Kuchynskis.
Baltarusijos opozicija duoda suprasti, kad pageidautų, jog jų organizacijos lyderę ir toliau saugotų vadovybės apsaugos tarnyba.
„Mes jaučiamės taikiniais, o S. Cichanouskaja – Nr. 1. Dėl to, iš mūsų pusės, reikalinga būtent tokia apsauga“, – kalba Dz. Kuchynskis.
Konservatorių lyderiui Laurynui Kasčiūnui sprendimas mažinti apsaugos lygį atrodo savalaikis ir teisingas.
Daugelyje kitų Europos šalių aukšto rango politiniai pabėgėliai saugomi būtent kriminalinės policijos.
„Apsaugos lygio sumažinimas niekaip neužkerta kelio toliau demokratinės Baltarusijos judėjimui, kurio centras yra čia, tęsti veiklą“, – sako L. Kasčiūnas.
Lietuvių kalbos vis dar nepramoko
Parlamentaras Vytautas Sinica valdžios sprendimą mažinti apsaugą sieja su pastaruoju metu išaugusiu nepasitenkinimu biuro veikla.
„Lietuvos visuomenės kritiškas požiūris tiek dėl litvinizmo, tiek dėl išlaisvinto vyro elgesio ir akibrokštų, tiek dėl to, kad ji jau po kadencijos pabaigos čia yra. Mano akimis, prie režimo griūties ir pokyčių Baltarusijoje S. Cichanouskajos veikla neprisidėjo niekuo“, – tikina V. Sinica.
Visai kitaip kalba kiti konservatoriai. Gabrielius Landsbergis, išgirdęs žinią apie sumažintą apsaugą S. Cichanouskajai, savo laiške konservatoriams nuogąstavo.
„Šis konkretus posūkis yra paskutinis lašas, galintis perpildyti taurę, sugriaudamas tai, ką Lietuva gynė nuo nepriklausomybės atkūrimo – iš esmės pakenkdamas mūsų pasiekimams ir sunaikindamas sunkiai užtarnautą kovotojų už laisvę reputaciją“, – rašo G. Landsbergis.
Kaistant visuomenės atmosferai dėl lietuvių kalbos nesimokančių baltarusių, litvinizmo idėjų skleidimo ir kalbų apie autonomines „baltarusių salas“, jau penkerius metus Lietuvoje gyvenanti Sviatlana Cichanouskaja tik neseniai pranešė, kad pradeda mokytis lietuvių kalbos.
