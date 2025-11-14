 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Vežėjų atstovas skambina pavojaus varpais: Lietuvos logistikos verslas gali žlugti

2025-11-14 13:21 / šaltinis: BNS
2025-11-14 13:21

Lenkijai kitą savaitę žadant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava“ vienas vadovų sako, kad tai gali smarkiai paveikti Lietuvos vežėjų verslą. Pasak Olego Tarasovo, neradus būdo atstatyti jo konkurencinį pranašumą Lietuvos logistika bus sužlugdyta.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje (nuotr. SCANPIX)
9

Lenkijai kitą savaitę žadant atidaryti du pasienio punktus su Baltarusija, nacionalinės vežėjų automobiliais asociacijos „Linava" vienas vadovų sako, kad tai gali smarkiai paveikti Lietuvos vežėjų verslą. Pasak Olego Tarasovo, neradus būdo atstatyti jo konkurencinį pranašumą Lietuvos logistika bus sužlugdyta.

1

„Jeigu mes dabar nesugalvosime mechanizmo, kaip susidariusiomis sąlygomis (Baltarusijai neišleidžiant Lietuvos vilkikų – BNS) atkurti konkurencinį mūsų pranašumą (prieš Lenkijos vežėjus – BNS), tai apie logistiką Lietuvoje galima pamiršti“, – BNS penktadienį sakė „Linavos“ viceprezidentas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Nuolatos kalbėjome apie tokį galimą Lenkijos sprendimą (...). Lietuvos logistika bus panaikinta su tokiais sprendimais, kurie buvo (priimti Lietuvos valdžios – BNS)“, – pridūrė O. Tarasovas.

Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje
(9 nuotr.)
(9 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Sunkvežimiai Baltarusijos ir Lietuvos pasienyje

Anot jo, Lenkija atidarydama pasienio punktus padidins sienos pralaidumą ir visas krovinių srautas važiuos per ją, todėl sumažės poreikis prekes gabenti per Lietuvą ar Latviją. 

„(Iki sienos laikino uždarymo – BNS) mūsų du postai praleisdavo po 120 krovininių automobilių per parą, Latvijos vienas postas kažkur irgi 120 automobilių per parą. O Lenkijos vienas postas praleisdavo apie 1 tūkst. vilkikų per parą“, – aiškino O. Tarasovas

„Mes dar nežinome, koks bus Lenkijos postų pralaidumas, bet eismas labai sparčiai vyktų per Lenkiją ir automatiškai kyla klausimas, kam Baltijos šalių postai bus iš viso reikalingi?“ – klausė „Linavos“ atstovas.

Anot jo, krovinių srautas Lietuvoje jau labai sumažėjo, o Lenkijai atidarius sieną jos vežėjai perims Lietuvos įmonių aptarnautų krovinių gabenimą į Baltarusiją ar kitas šalis.

O. Tarasovo teigimu, Lietuvos vilkikai negalės grįžti namo per Lenkijos pasienį: „Nėra galimybės, visi vilkikai stovėjo, kaip ir stovi, areštuotos visos mašinos (...), beveik visos suvažiavo į tas aikšteles stovėjimo.“

„Už stovėjimo aikštelės, kol kas nereikalauja (mokėti – BNS) (...), paskui bus paskaičiuota, kiek dienų prastovėjo, bus išstatyta sąskaita ir bus liepta sumokėti“, – pridūrė O. Tarasovas.

Baltarusijos valstybinė naujienų agentūra „Belta“ penktadienį skelbia, kad visi Lietuvos sunkvežimiai jau perkelti į tam skirtas aikšteles: 154 – prie Kamenyj Log, 193 – prie Benekainių, 379 – prie Kotlovkos, 454 – prie Berestavicos ir 63 – prie Smorgono.

Anot „Beltos“, jie ten liks, kol Lietuva atnaujins įprastą eismą per Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus. 

Autoritarinis prezidentas Aleksandras Lukašenka pirmadienį nurodė, kad už kiekvieną stovintį Lietuvos sunkvežimį bus imamas 120 eurų mokestis už dieną, o nesumokėjus mašinos bus konfiskuotos.

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

