NATO prieš priešiškų šalių iššūkius: kaip keičiasi Europos vaidmuo saugumo politikoje?

Diskusijoje dalyvavo aukštas pareigas užimantis saugumo ekspertas, diplomatas, kurio tapatybė išlieka konfidenciali.
Parama Ukrainai ir atsakas Rusijos agresijai
Viena svarbiausių NATO politinės darbotvarkės kryptis išlieka darbas su Ukraina. Aljansas, šiuo klausimu, stiprina bendradarbiavimą, padeda Ukrainai reformuoti gynybos struktūras ir siekia, kad jos partnerystė su NATO būtų dar glaudesnė.
Daug dėmesio skiriama ir Rusijos keliamiems iššūkiams. Aljansas siekia riboti bei neutralizuoti priešiškas Maskvos veiklas – nuo karinių iki informacinių.
Svarbu ne tik reaguoti į dabartinius veiksmus, bet ir žvelgti į ilgesnę perspektyvą, analizuojant Rusijos politikos raidą bei stiprinant koordinaciją tarp Rytų Europos ir saugumo politikos ekspertų.
Kinijos įtaka ir globalūs iššūkiai
Pastaraisiais metais vis svarbesnė NATO darbotvarkės dalimi tapo Kinijos veikla. Šalis vis aktyviau remia Rusiją kare prieš Ukrainą, plečia savo karinį buvimą aplink Europą – Viduržemio jūroje, Baltijos regione ir Arktyje.
Be to, diskusijos metu buvo kalbama apie Kinijos poziciją. Kinija vis labiau įsitvirtina Europos kritinėje infrastruktūroje. Jos ginkluotųjų pajėgų plėtra vertinama kaip didžiausia nuo Antrojo pasaulinio karo laikų, o siekis plėsti savo branduolinę galią, prilygstančią JAV, gali kelti rimtą strateginį iššūkį.
Hibridinių grėsmių valdymas
NATO atgrasymo sistema išlieka vienas pagrindinių Aljanso saugumo klausimų. Buvo atkreiptas dėmesys, kad per daugiau nei septynis dešimtmečius nė viena NATO valstybė nebuvo patyrusi ginkluoto išpuolio. Aljansas turi tiek konvencinių, tiek branduolinių pajėgumų, kurie užtikrina patikimą gynybą ir leidžia išlaikyti stabilumą visoje Europoje.
Tuo pat metu daug dėmesio yra skiriama hibridinėms grėsmėms – diversijoms, skiriamas dėmesys kibernetinėms atakoms, dezinformacijai, oro erdvės pažeidimams ir kitoms provokacijoms. Tokie veiksmai kelia iššūkių, tačiau vertinami kaip reiškiniai, kurių padėtis yra šiuo metu valdoma.
Diskusijoje buvo akcentuojama, kad NATO stiprina oro gynybos ir stebėjimo sistemas, koordinuoja veiksmus rytiniame flange ir glaudžiai bendradarbiauja su nacionalinėmis institucijomis, siekdama užkirsti kelią destabilizuojantiems veiksmams iš priešiškų šalių.
Transatlantinio bendradarbiavimo svarba ir Europos įsitraukimas
Europos saugumo architektūra išlieka neatsiejama nuo Jungtinių Valstijų įsitraukimo. JAV karinis ir politinis dalyvavimas tebėra kertinis NATO gynybos elementas.
Pastaraisiais metais kai kurios Europos šalys, tarp jų yra ir Lietuva, reikšmingai padidino gynybos biudžetus, taip stiprindamos bendrą Aljanso patikimumą. Tiesa, toks biudžeto didinimas prisideda prie ilgalaikės JAV partnerystės išsaugojimo.
Didėjantis europiečių įsipareigojimas gynybai leistų išlaikyti pusiausvyrą tarp sąjungininkių ir užtikrintų, kad NATO veiksmingai reaguotų į bet kokius iššūkius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!