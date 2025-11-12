Baltarusijos propaganda parodė, kaip gyvena pasienyje įstrigę lietuvių vežėjų vairuotojai

Straipsnyje iš esmės propagandiškai pasakojama, kad vairuotojams esą suteikiamos geros sąlygos.
Baltarusių propaganda giria sąlygas pasienyje
Straipsnyje cituojama Baltarusijos sveikatos apsaugos viceministrė, vyriausioji valstybės sanitarijos gydytoja Svetlana Nečaj.
Ji tikina, kad vairuotojams sudarytos visos būtinos sąlygos, įrengti papildomi prekybos taškai, viešojo maitinimo įstaigos, teikiamos maitinimo paslaugos.
„Maisto produktų, kurie yra tiekiami, kokybė, be abejo, nekelia jokių abejonių“, – sako ji.
Straipsnyje teigiama, kad vairuotojams suteikiama galimybė pasišildyti maistą visą parą, esą užtikrinamas geriamojo vandens tiekimas.
„Baltarusijos pusė pasirūpino, kad žmonės galėtų susitvarkyti, išsimaudyti po karštu dušu. Specialiai įrengtose stovėjimo aikštelėse netoli Baltarusijos pasienio punktų įrengti blokai su dušo kabinomis ir sanitariniais mazgais“, – giriamasi straipsnyje.
Viceministrė taip pat padėkojo vairuotojams už švaros ir tvarkos palaikymą.
Premjerės patarėjas: Baltarusija nesutiko atidaryti evakuacinių koridorių Lietuvos vilkikams
Trečiadienį iš Baltarusijos gautas neigiamas atsakymas dėl evakuacinių koridorių pasienyje atidarymo, sako premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas. Anot jo, Lietuvos įmonių vilkikai toliau laikomi įkaitais ir negali grįžti į šalį.
„Šiandien gautas Baltarusijos pasienio vadovo atsakymas į Lietuvos raštą. Sutikimas atidaryti evakuacinį koridorių Lietuvos ir ES vežėjams negautas, mūsų įmonės toliau laikomos įkaitais“, – teigė I. A. Dobrovolskas.
„Lietuva ne kartą pažymėjo, kad mūsų sienos mūsų ir ES vežėjams atvertos, o kliūtis išvykti daro ir didina eskalavimą tik Baltarusija, kuri nesusitvarko su kontrabandiniais balionais, keliančiais rizikas mūsų civilinei aviacijai“, – tęsė jis.
Premjerės patarėjas pažymi, jog Baltarusijos raštas bus išnagrinėtas. Pasak jo, sprendimai šiuo metu pirmiausia turi priimti kaimyninės valstybės pusėje.
„Bet kuriuo atveju Baltarusijos raštas bus išnagrinėtas, tačiau pirmiausia, ką mes pažymime nuolat, Baltarusija turi sustabdyti hibridinę ataką prieš aviaciją ir mūsų piliečių saugumą“, – sakė I. A. Dobrovolskas.
„Rūpinamės Lietuvos ir Europos įmonių saugumu, tačiau sprendimai turi pirmiausia būti padaryti Baltarusijos pusėje“, – pridūrė jis.
Pirmadienį Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas teigė, jog bus pakartotinai kreipiamasi į Baltarusiją dėl evakuacinio koridoriaus atidarymo. Šįkart, jo teigimu, kreiptasi vyriausiojo sienos įgaliotinio lygiu, kad būtų atidaryti ir Medininkų, ir Šalčininkų pasienio kontrolės postų evakuaciniai koridoriai į abi puses.
ELTA primena, kad atsižvelgiant į Vilniaus oro uosto veiklą trikdančius kontrabandinius oro balionus, Lietuvos Vyriausybė prieš kelias savaites nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Anksčiau vidaus reikalų ministras teigė, kad po šio sprendimo kaimyninėje šalyje įstrigo apie tūkstantį Lietuvoje registruotų vilkikų.
Anksčiau skelbta, kad Aliaksandras Lukašenka spalio pabaigoje pasirašė dekretą, kuriuo uždraudė Baltarusijos teritorijoje važinėti sunkvežimiais ir traktoriais, registruotais kai kuriose ES šalyse, tarp jų – Lietuvoje ir Lenkijoje.
Baltarusija taip pat pranešė, jog pasienyje užstrigę ir į Lietuvą patekti negalintys vilkikai bus perkelti į specialiai įrengtas stovėjimo aikšteles bei apmokestinti.
