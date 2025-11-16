 
Kalendorius
Lapkričio 16 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis

Baltarusija pasisakė apie Lenkijos sprendimą atidaryti 2 pasienio punktus

2025-11-16 17:47 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-16 17:47

Lenkijos vidaus reikalų ministerija penktadienį patvirtino, kad du sienos perėjimo punktai su Baltarusija bus atidaryti pirmadienį, lapkričio 17 dieną, su tam tikrais apribojimais, o tą pačią dieną Lenkijos Vyriausybės teisės aktų centro interneto svetainėje buvo paskelbtas atitinkamas reglamentas.

Aliaksandras Lukašenka (nuotr. stop kadras)

Lenkijos vidaus reikalų ministerija penktadienį patvirtino, kad du sienos perėjimo punktai su Baltarusija bus atidaryti pirmadienį, lapkričio 17 dieną, su tam tikrais apribojimais, o tą pačią dieną Lenkijos Vyriausybės teisės aktų centro interneto svetainėje buvo paskelbtas atitinkamas reglamentas.

REKLAMA
0

Pagal reglamentą Bobrovnikų-Bierestovicos pasienio perėja bus galima naudotis Europos Sąjungos valstybėse narėse, Europos laisvosios prekybos asociacijoje (ELPA) ir Šveicarijoje registruotomis transporto priemonėmis ir keleiviniu transportu. Kuznicos Bialostocka-Bruzgi pasienio perėja bus atvira keleivių, išskyrus tolimojo susisiekimo autobusus, eismui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Baltarusijos užsienio reikalų ministerija šeštadienį į šią žinią sureagavo socialiniame tinkle „X“.

REKLAMA
REKLAMA

„Sveikiname Lenkijos sprendimą vėl atidaryti du anksčiau uždarytus pasienio kontrolės punktus žmonių, transporto priemonių ir krovinių judėjimui“, – rašoma pranešime.

REKLAMA

„Šis žingsnis turės teigiamą poveikį vietos prekybai ir atspindi konstruktyvų Lenkijos požiūrį, orientuotą į jos piliečių poreikius“, – priduriama jame.

Atskirame pranešime Baltarusijos URM kreipėsi „į Europos kaimynus, prašydama atkurti ankstesnį pasienio režimą paprastų žmonių ir tarpvalstybinio bendradarbiavimo labui“.

Atidarė tik kelis perėjimo punktus

Rugsėjo 12 dieną Lenkija, reaguodama į bendras Baltarusijos ir Rusijos karines pratybas, laikinai uždarė visus kontrolės punktus su Baltarusija, o po kelių savaičių vėl atidarė tik kelis perėjimo punktus.

REKLAMA
REKLAMA

Spalio 28 dieną Lenkijos Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas paskelbė, kad šalis bus pasirengusi vėl atidaryti dar du kontrolės punktus su Baltarusija – Kuznicos ir Bobrovnikų, tačiau po dviejų dienų Lenkija nusprendė atidėti tolesnį perėjimo punktų atidarymą iš solidarumo su Lietuva, kuri taip pat apribojo patekimą prie sienos po to, kai į jos oro erdvę iš Baltarusijos įskrido karšto oro balionai su kontrabanda.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Kuznicos perėja uždaryta nuo 2021 metų lapkričio 9 dienos, kai šimtai migrantų surengė perėjos užpuolimą, mėtydami akmenis, butelius ir kitus daiktus į Lenkijos pasieniečius ir policijos pareigūnus. Varšuva uždarė Bobrovnikų perėją 2023 metų vasario 9 dieną, kai Baltarusijos režimas aštuoneriems metams kalėjimo nuteisė lenkų žurnalistą ir tautinių mažumų aktyvistą Andrzejų Poczobutą (Andžejų Počobutą).

REKLAMA

Varšuva apkaltino Minską, kad šis organizuoja migracijos krizę pasienyje su Baltarusija, kviesdamas dešimtis tūkstančių migrantų, daugiausia iš Artimųjų Rytų ir Afrikos, ir skatindamas juos nelegaliai kirsti ES sieną per Lenkiją. Varšuva mano, kad 2021 metais prasidėjusia krize siekiama destabilizuoti ES.

Šiuo metu Terespolio-Bresto perėja yra atvira lengviesiems automobiliams, o Kukuryki-Kozlovičių perėja – sunkvežimiams. Taip pat veikia kelios krovininės geležinkelio pervažos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų