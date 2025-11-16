Šokėjai Pijus Palskys ir Anna Berzina – U21 pasaulio čempionato finale

Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“) pateko pasaulio čempionato finalą ir užėmė penktąją vietą. Finale teisėjai lietuvių šokius vertino labai įvairiai – nuo pirmų iki šeštų vietų. Bendroje įskaitoje geriausiai įvertintas dueto tango, kuriame jie užėmė trečiąją vietą. Į finalą Pijus ir Anna pateko trečiuoju numeriu.
Kiti mūsų šalies sportininkai, Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“) vos praeitą savaitgalį tape jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionais, pateko į pusfinalį ir užėmė aštuntąją vietą. Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė („Panevėžio Rumba”) ketvirtfinalyje užėmė 17-ąją vietą.
Pasaulio čempionais tapo Richards Krivins ir Alexandra Shamova iš Latvijos. Sidabro medalius iškovojo Batu Sandirazas ir Nehir Cam iš Turkijos, o bronzos medaliai atiteko Dmytrii Forostianovas ir Helene Novalee Tilgert iš Vokietijos. Ketvirtąją ir šeštąją vietas iškovojo poros iš Lenkijos. Tarp čempionato teisėjų buvo ir Lietuvos atstovas Donatas Vėželis.
