TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Šokėjai Pijus Palskys ir Anna Berzina – U21 pasaulio čempionato finale

2025-11-16 15:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-16 15:47

Salaspilyje, Latvijoje įvyko dar vienas jaunimo iki 21 metų pasaulio čempionatas, šįkart standartinių šokių. Ant parketo varžėsi 49 poros iš įvairių pasaulio šalių, o tarp jų ir trys Lietuvos duetai.

Apdovanojimų ceremonija | Vidmanto Kirklio nuotr.

Salaspilyje, Latvijoje įvyko dar vienas jaunimo iki 21 metų pasaulio čempionatas, šįkart standartinių šokių. Ant parketo varžėsi 49 poros iš įvairių pasaulio šalių, o tarp jų ir trys Lietuvos duetai.

0

Pijus Palskys ir Anna Berzina (Kauno „Sūkurys“) pateko pasaulio čempionato finalą ir užėmė penktąją vietą. Finale teisėjai lietuvių šokius vertino labai įvairiai – nuo pirmų iki šeštų vietų. Bendroje įskaitoje geriausiai įvertintas dueto tango, kuriame jie užėmė trečiąją vietą. Į finalą Pijus ir Anna pateko trečiuoju numeriu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kiti mūsų šalies sportininkai, Kristupas Mlinskas ir Liepa Rudnickaitė (Klaipėdos „DS dance“ ir Kauno „Sūkurys“) vos praeitą savaitgalį tape jaunimo iki 21 metų dešimties šokių čempionais, pateko į pusfinalį ir užėmė aštuntąją vietą. Orestas Preidys ir Katrina Motiejūnė („Panevėžio Rumba”) ketvirtfinalyje užėmė 17-ąją vietą.

Pasaulio čempionais tapo Richards Krivins ir Alexandra Shamova iš Latvijos. Sidabro medalius iškovojo Batu Sandirazas ir Nehir Cam iš Turkijos, o bronzos medaliai atiteko Dmytrii Forostianovas ir Helene Novalee Tilgert iš Vokietijos. Ketvirtąją ir šeštąją vietas iškovojo poros iš Lenkijos. Tarp čempionato teisėjų buvo ir Lietuvos atstovas Donatas Vėželis.

