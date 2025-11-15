Druskininkai suburs stipriausius Europos jėgos trikovininkus

Varžybose dalyvaus maždaug per pusę tūkstančio sportininkų iš 38 šalių. Renginio atidarymo ceremonija vyks lapkričio 28 d. 12 val. Lietuvos sporto centro komplekse „Druskininkai“, adresu Čiurlionio g. 115A, Druskininkai. Čempionatas baigsis gruodžio 7 d.
Pasak Lietuvos jėgos trikovės federacijos prezidento Erlando Petrausko, dėl dalyvių gausos čempionato trukmė buvo prailginta dviem dienomis – tai rodo rekordinį susidomėjimą jėgos trikovės sportu jaunimo tarpe.
E. Petrauskas tikina, kad tokio masto renginys – svarbus visai Lietuvos sporto bendruomenei, nes rodo, kad mūsų šalis šiandien ne tik užima svarbią vietą Europos ir Pasaulio jėgos trikovės žemėlapyje, tačiau ir yra vertinama, kaip patikimas partneris.
„Daugiau, nei pusė tūkstančio trikovininkų atvyks beveik iš visų Europos valstybių. Tokio tipo sporto šakos, kaip jėgos trikovė, varžybose, tai – didelis skaičius. Svarbu ir tai, kad atvykstantys atletai – labai pajėgūs, todėl pažiūrėti tikrai bus į ką. Tiek jaunių kategorijoje iki 18 metų, tiek jaunimo iki 23-ejų metų bus sportininkų, kurie viename ar kitame veiksme savo pajėgumu mažai nusileidžia suaugusiųjų elitui“, – sakė E. Petrauskas.
Pasak federacijos vadovo, tarptautinių partnerių pasitikėjimas Lietuva buvo iškovotas nuosekliai – per daugelį metų rengiant aukšto lygio nacionalinius ir tarptautinius turnyrus. Pasak E. Petrausko, tokią užduotį įveikti būtų buvę sunku be Druskininkų pagalbos.
„Džiaugiasi, kad tokio lygio varžybos vyksta Druskininkuose. Šis miestas ne pirmą kartą priima jėgos trikovės čempionatus. Tiek Lietuvos, tiek Europos ir net Pasaulio čempionatams čia yra itin tinkama sporto infrastruktūra, apgyvendinimo galimybės, logistika, itin draugiškas ir supratingas savivaldybės požiūris. Žinoma, smagu, kad mes ne tik imame, bet ir duodame – miestas išlošia tarptautinę reklamą, perkamos tam tikros paslaugos ir t.t.“, – kalbėjo E. Petrauskas.
Žiūrovai varžybas galės stebėti nemokamai, o į renginį kviečiantis federacijos prezidentas neabejoja, kad smalsuoliams tai – puiki proga susipažinti su sporto šaka ir apsispręsti pradėti užsiiminėti jėgos trikove. „Tokio lygio čempionatas Lietuvoje vėl vyks tikriausiai tik po keleto metų, todėl tikrai rekomenduoju čiupti galimybę – atvykti, apsilankyti, pamatyti atletus, pajusti azartą ir susipažinti su pačia sporto šaka“, – sakė E. Petrauskas.
Šiuolaikinės jėgos trikovės ištakos siekia XX a. vidurį. Iš pradžių sportininkai varžėsi įvairiuose „stipruolių“ turnyruose, kuriuose buvo atliekami skirtingi jėgos pratimai. Laikui bėgant susiformavo trys pagrindiniai veiksmai – pritūpimas, spaudimas nuo krūtinės ir štangos atkėlimas nuo žemės.
1960-aisiais jėgos trikovė tapo atskira sporto šaka, o 1972 m. buvo įkurta Tarptautinė jėgos trikovės federacija (IPF), suvienodinusi taisykles ir svorio kategorijas. Nuo to laiko trikovė sparčiai plito po visą pasaulį.
Pastaraisiais metais jėgos trikovė sparčiai populiarėja visame pasaulyje. Jungtinės Valstijos išlieka šio sporto kryptį formuojantis centras, o iš ten į Europą ateina naujos treniruočių metodikos ir varžybų organizavimo standartai.
Jėgos trikovė Lietuvoje pradėjo formuotis 8–9 dešimtmetyje, kai entuziastai ėmė organizuoti pirmuosius turnyrus tuometinėse sporto mokyklose ir sporto salėse. 1992 m., atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, įkurta Lietuvos jėgos trikovės federacija (LJTF), kuri tapo oficialia šios sporto šakos valdymo organizacija.
Nuo tada Lietuvos sportininkai sėkmingai dalyvauja Europos ir pasaulio čempionatuose, o šalyje kasmet vyksta nacionalinės varžybos, pritraukiančios vis daugiau dalyvių.
Daugiau informacijos – https://ljtf.lt
