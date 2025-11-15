 
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Finalininkai aiškūs: kas taps šimtojo Lietuvos bokso čempionato nugalėtojais?

2025-11-15 12:11 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-15 12:11

Tęsiasi lapkričio 12-15 dienomis Kėdainių arenoje vykstantis jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo visi finalinių kovų dalyviai.

Lietuvos bokso čempionatas | Valdo Knyzelio nuotr.

Tęsiasi lapkričio 12-15 dienomis Kėdainių arenoje vykstantis jubiliejinis šimtasis Lietuvos suaugusiųjų bokso čempionatas, kuriame paaiškėjo visi finalinių kovų dalyviai.

0

Pirmojoje pusfinalio kovoje Marija Šmakotinaitė (svorio kategorija iki 48 kg) ringe nesulaukė Rugilės Čiapaitės iš Panevėžio rajono, tad be kovos pateko į pirmenybių finalą.

Užtikrintai pusfinalyje susitvarkė kaunietis Aleksandras Trofimčiukas (iki 70 kg), rezultatu 5:0 (30:26, 30:26, 30:26, 30:26, 30:26) įveikęs klaipėdietį Donatsą Rokisą. Kitame pusfinalyje į finalą žengė panevėžietis Edgaras Trotenskis (iki 70 kg), kuris 5:0 (29:28, 29:28, 30:27, 29:28, 30:27) nugalėjo kaunietį Armandą Kregždę.

Kaunietis Pijus Valiokas (iki 75 kg) rezultatu 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 27:30, 29:28) pranoko klaipėdietį Paulių Žymančių, o vilnietis Davidas Ratovičius aiškia persvara trečiajame raunde įveikė Kėdainių legendą Andrejų Tkaličių.

Arvydas Dainys (iki 80 kg) iš Kauno pusfinalyje rezultatu 5:0 (30:27, 30:26, 30:27, 30:27, 30:27) nepaliko vilčių vilniečiui Gzegozui Macinkevičiui, o kaunietis Gabrielius Savickas (iki 80 kg) pergalę šventė po to, kai kovą antrajame raunde nutraukė vilniečio Dominyko Ragausko sekundantas.

Galiausiai paaiškėjo ir svorio kategorijos iki 85 kg finalininkai. Dviejų vilniečių akistatoje Darius Voišnarovičius rezultatu 4:0 (28:28, 29:27, 30:26, 29:27, 29:27) nugalėjo Martiną Moisejenko, o dviejų kauniečių dvikovoje Arnas Kazakevičius 4:1 (30:27, 28:29, 30:27, 30:27, 30:27) pranoko Rolandą Megelinską.

Šeštadienį (lapkričio 15 d.) nuo 13 val. Kėdainių arenoje susirinkę pajėgiausi šalies boksininkai susitiks finalinėse dvikovose. Iš viso bokso aistruolių laukia šešiolika finalo kovų – 10 vyrų ir 6 moterų susitikimai. Įėjimas į renginį – nemokamas.

Visas Lietuvos bokso čempionato kovas bokso aistruoliai gali pamatyti neišėję iš namų – šalies pirmenybių akistatos transliuojamos Lietuvos bokso federacijos feisbuko paskyroje.

