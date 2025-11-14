Jake‘o Paulo ir Anthony Joshua dvikova: aiškėja kovos data, taisyklės ir įspūdingas prizinis fondas

Teigiama, kad kova turėtų įvykti dar šių metų gruodžio 19 d. Majamyje (JAV). Tai būtų ne parodomoji, o tikra profesionalaus bokso kova pagal tradicines taisykles. Boksininkai mūvėtų 10 uncijų pirštines.
Jake Paul vs. Anthony Joshua is a DONE DEAL for Friday, December 19th 🤯
Pro heavyweight fight, not exhibition 👀
J. Paulas lapkričio 14 d. „Kaseya Center“ arenoje Majamyje (Florida) turėjo kovoti su Gervonta Davisu, tačiau G. Davisas buvo pašalintas iš dvikovos po to, kai prieš lengvojo svorio čempioną buvo pateikti kaltinimai dėl smurto artimoje aplinkoje. Ieškodamas naujo varžovo, J. Paulas buvo užmezgęs kontaktą su Ryanu Garcia ir Terence’u Crawfordu.
Reikia pažymėti, kad J. Paulas su G. Davisu planavo dalyvauti parodomojoje kovoje. Ten „youtuberis“ būtų turėjęs didžiulį ūgio ir svorio pranašumą.
Tuo tarpu kova su A. Joshua taps rimčiausiu J. Paulo išbandymu karjeroje. Nors britas dabar neišgyvena geriausių karjeros laikų, bet jis yra sunkesnis už amerikietį, turi nemažą ūgio persvarą ir nėra toks senas kaip kai kurie buvę J. Paulo oponentai.
„Parodomosios kovos mūsų nedomina. Tai turi būti rimta kova. Paulas iš žemesnės svorio kategorijos pereitų į aukštesnę. Dėl raundų ir tikslaus svorio limito būtų galima susitarti. Jei jis tikrai nori šitos kovos, mes galime suteikti jam šansą“, – sakė A. Joshua agentas Eddie Hearnas.
„Daily Mail“ duomenimis, ruošiamas net 185 mln. JAV dolerių prizinis fondas. Jį abiejų boksininkų stovyklos dalintųsi po lygiai.
Buvęs pasaulio čempionas A. Joshua WBC sunkiasvorių reitinge yra 3-ias, o WBO – 7-as. J. Paulas patenka į WBA pirmojo sunkaus svorio kategorijos reitingą, kur rikiuojasi 14-as.
