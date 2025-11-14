Josephas Parkeris įkliuvo dėl kokaino vartojimo: gresia diskvalifikacija iki 2 metų

Teigiamas buvo J. Parkerio mėginys, paimtas kovos prieš Fabio Wardley dieną. BBC teigimu, J. Parkeriui gresia diskvalifikacija nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Teigiama, kad J. Parkerio stovykloje kilo pasipiktinimas. Boksininkas dar turi teisę pareikalauti ištirti jo „B“ mėginį.
‼️ Joseph Parker reportedly tested positive for cocaine in a VADA drugs test taken on the day of his defeat to Fabio Wardley.
Two sources close to Team Parker have conveyed their dismay to The Ring at the findings, for which he has an opportunity to have his B-sample tested. pic.twitter.com/Mkqd70rlQgREKLAMAREKLAMA— Ring Magazine (@ringmagazine) November 14, 2025
Spalio pabaigoje J. Parkeris netikėtai 11-ajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo prieš F. Wardley (20-0-1, 19 nokautų), kuris tapo laikinuoju WBO čempionu.
Po 10 raundų J. Parkeris pirmavo dviejų teisėjų kortelėse (98:92, 96:94, 95:95). Tai reiškia, kad jei kova būtų trukusi visus 12 raundų, F. Wardley geriausiu atveju būtų išplėšęs tik lygiąsias, jei nebūtų pasiuntęs varžovo į nokdauną arba jo nokautavęs. J. Parkeris po šio pralaimėjimo prarado viltis susikauti su Oleksandru Usyku.
J. Parkeris WBO pasaulio čempionu tapo 2016 m., kai nugalėjo Andy Ruizą. Vėliau J. Parkeris 2 kartus apgynė diržą, kol 2018 m. pralaimėjo prieš Anthony Joshua. Vėliau J. Parkeris nugalėjo tokius varžovus kaip Derekas Chisora, Deontay Wilderis ir Zhilei Zhangas bei siekė vėl tapti pasaulio čempionu, bet nesėkmė prieš F. Wardley sugriovė jo planus.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!