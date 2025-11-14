 
Lapkričio 14 d., penktadienis
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Boksas

Josephas Parkeris įkliuvo dėl kokaino vartojimo: gresia diskvalifikacija iki 2 metų

2025-11-14 15:43 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-14 15:43

Penktadienį pasirodė pranešimai, kad buvęs sunkiasvorių bokso pasaulio čempionas Josephas Parkeris (36-4, 24 nokautai) iš Naujosios Zelandijos įkliuvo dėl kokaino vartojimo.

Deontay Wilderis ir Josephas Parkeris | Scanpix nuotr.

0

Teigiamas buvo J. Parkerio mėginys, paimtas kovos prieš Fabio Wardley dieną. BBC teigimu, J. Parkeriui gresia diskvalifikacija nuo 3 mėnesių iki 2 metų. Teigiama, kad J. Parkerio stovykloje kilo pasipiktinimas. Boksininkas dar turi teisę pareikalauti ištirti jo „B“ mėginį.

Spalio pabaigoje J. Parkeris netikėtai 11-ajame raunde techniniu nokautu pralaimėjo prieš F. Wardley (20-0-1, 19 nokautų), kuris tapo laikinuoju WBO čempionu.

Po 10 raundų J. Parkeris pirmavo dviejų teisėjų kortelėse (98:92, 96:94, 95:95). Tai reiškia, kad jei kova būtų trukusi visus 12 raundų, F. Wardley geriausiu atveju būtų išplėšęs tik lygiąsias, jei nebūtų pasiuntęs varžovo į nokdauną arba jo nokautavęs. J. Parkeris po šio pralaimėjimo prarado viltis susikauti su Oleksandru Usyku.

J. Parkeris WBO pasaulio čempionu tapo 2016 m., kai nugalėjo Andy Ruizą. Vėliau J. Parkeris 2 kartus apgynė diržą, kol 2018 m. pralaimėjo prieš Anthony Joshua. Vėliau J. Parkeris nugalėjo tokius varžovus kaip Derekas Chisora, Deontay Wilderis ir Zhilei Zhangas bei siekė vėl tapti pasaulio čempionu, bet nesėkmė prieš F. Wardley sugriovė jo planus.

