Kurčiųjų deflimpinės žaidynės: iki pirmojo medalio pristigo 34 sekundžių

Medalių nesulaukėme, tačiau aukštomis vietomis galime pasidžiaugti. Abiejų lyčių grupėse Lietuvos atstovai užėmė identiškas vietas – 5-ąją ir 6-ąją.
Vyrų, kurių buvo 33, varžybose (3,5 km distancija su 25 kontroliniais punktais) visus medalius susižėrė ukrainiečiai. Auksą iškovojęs Nazaras Levickis (12 min. 57 sek.) kone minute aplenkė rinktinės draugą – Dmytro Leviną (13:54). Bronzą iškovojęs Volodymyras Fedosejenka finišo liniją kirto trasoje sugaišęs lygiai 14 min. – 14:00.
Lietuvos rinktinės lyderis Rokas Koveckis nuo bronzos medalininko atsilikęs 51 sek., užėmė 5-ą vietą. O jam vos sekundę pralaimėjęs antrasis mūsų šalies atstovas Mikalojus Makutėnas (14:52) užėmė aukštą – 6-ą poziciją.
Situacija pasikartojo ir moterų grupėje, kurių laukė 2,7 km distancija su 17 registracijos punktų. Visus medalius pelnė Ukrainos orientacininkės: auksą – Anna Vanasaun (11:57), sidabrą – Hanna Fedosejeva (12:16), bronzą – Hanna Androsovyč (12:40).
Geriausiai tarp lietuvių kovojusi Adrija Atgalainė nuo pastarosios varžovės atsilikusi 34 sek., buvo penkta. Galutinėje rikiuotėje tarp 24 sportininkių šeštą vietą užėmė Gedvilė Diržiūtė – 13 min. 26 sek.
Nepasisekė mūsų trečiajai orientacininkei – Juditai Volungevičienei. Ji, praleidusi kontrolinį punktą, buvo diskvalifikuota.
Sekmadienį tame pačiame Hibijos parke vyks mišrių komandų sprinto estafetinė rungtis.
