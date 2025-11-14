 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Viltė Paulauskaitė badmintono turnyre Suriname įveikė vieną iš favoričių

2025-11-14 12:05
2025-11-14 12:05

Suriname prasidėjo BWF „International Series" kategorijos „XVI Suriname International 2025" badmintono turnyras.

Viltė Paulauskaitė | Kipro Štreimikio/LTOK nuotr.

Suriname prasidėjo BWF „International Series“ kategorijos „XVI Suriname International 2025“ badmintono turnyras.

0

Viltė Paulauskaitė (BWF-283) vienetų varžybose startavo nuo aštuntfinalio ir 21:11, 21:13 nugalėjo antrąją turnyro raketę argentinietę Ioną Gualdi (BWF-188). Ketvirtfinalyje lietuvės lauks italė Emma Piccinin (BWF-369).

Dvejetuose V. Paulauskaitė su Čekijos atstove Tallulah Sharleen van Coppenolle startuos nuo ketvirtfinalio. Ten jos bandys įveikti vietines žaidėjas – Crystal Leefmans ir Priscillą Tjitrodipo.

BWF „International Series“ turnyro Suriname prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.

Airijoje vyksta aukštesnio lygio – BWF „International Challenge“ – turnyras „AIG VICTOR Irish Open 2025“. Deja, ten mūsiškiai pasirodymus jau baigė.

Vienetų kvalifikacijoje Domas Pakšys (BWF-620) nukeliavo iki paskutinio – trečio – rato, kur 17:21, 7:21 nusileido olandui Noah Haase (BWF-193). Danielius Beržanskis (BWF-823) iškrito antrajame rate. Dvejetų kvalifikacijoje lietuvių duetas 20:22, 17:21 pralaimėjo škotams Callumui Smithui ir Matthew Waringui.

BWF „International Challenge“ turnyro Airijoje prizų fondą sudaro 17 500 JAV dolerių.

