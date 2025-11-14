Viltė Paulauskaitė badmintono turnyre Suriname įveikė vieną iš favoričių

Viltė Paulauskaitė (BWF-283) vienetų varžybose startavo nuo aštuntfinalio ir 21:11, 21:13 nugalėjo antrąją turnyro raketę argentinietę Ioną Gualdi (BWF-188). Ketvirtfinalyje lietuvės lauks italė Emma Piccinin (BWF-369).
Dvejetuose V. Paulauskaitė su Čekijos atstove Tallulah Sharleen van Coppenolle startuos nuo ketvirtfinalio. Ten jos bandys įveikti vietines žaidėjas – Crystal Leefmans ir Priscillą Tjitrodipo.
BWF „International Series“ turnyro Suriname prizų fondą sudaro 5000 JAV dolerių.
Airijoje vyksta aukštesnio lygio – BWF „International Challenge“ – turnyras „AIG VICTOR Irish Open 2025“. Deja, ten mūsiškiai pasirodymus jau baigė.
Vienetų kvalifikacijoje Domas Pakšys (BWF-620) nukeliavo iki paskutinio – trečio – rato, kur 17:21, 7:21 nusileido olandui Noah Haase (BWF-193). Danielius Beržanskis (BWF-823) iškrito antrajame rate. Dvejetų kvalifikacijoje lietuvių duetas 20:22, 17:21 pralaimėjo škotams Callumui Smithui ir Matthew Waringui.
BWF „International Challenge“ turnyro Airijoje prizų fondą sudaro 17 500 JAV dolerių.
