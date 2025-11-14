 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

„Nevėžio“ klube – pokyčiai vadovybėje

2025-11-14 15:51 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-14 15:51

Kėdainių „Nevėžis“ informuoja apie pasikeitimą klubo vadovybėje – direktoriaus pareigas palieka Justas Jankauskas, o naujuoju vadovu tampa Linas Vaigauskas.

J.Jankauskas palieka postą (Klubo nuotr.)

Kėdainių „Nevėžis“ informuoja apie pasikeitimą klubo vadovybėje – direktoriaus pareigas palieka Justas Jankauskas, o naujuoju vadovu tampa Linas Vaigauskas.

REKLAMA
0

„Nors Kėdainių krepšinio klubui vadovavau neilgai, džiaugiuosi tuo, ką pavyko pasiekti kartu su komanda. Vienybė, auganti sirgalių bendruomenė ir vis stiprėjantis rėmėjų palaikymas – tai, kuo didžiuojamės. Sprendimas pasitraukti nebuvo lengvas, tačiau klubui reikia viso dėmesio ir energijos, o šiuo metu turiu skirti ją ir kitoms veikloms. Nuoširdžiai dėkoju komandai, žaidėjams, rėmėjams ir visai Kėdainių bendruomenei už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Vadovavimo vairą perduodu Linui – tikiu, kad jo rankose klubas augs ir toliau džiugins savo sirgalius.“, – teigė buvęs klubo direktorius J.Jankauskas

„Esu dėkingas už pasitikėjimą ir galimybę prisijungti. Ateinu su stipria motyvacija tęsti pradėtą darbą ir užtikrinti, kad klubas turėtų tvirtą organizacinį pagrindą. Man svarbu skaidrumas, profesionalumas ir glaudus ryšys su sirgaliais. Noriu, kad kiekvienas žaidėjas jaustųsi vertinamas, o kiekvienas gerbėjas – išgirstas. Esu pasiruošęs įsitraukti į klubo gyvenimą visu pajėgumu ir dirbti tam, kad klubas stabiliai augtų tiek aikštėje, tiek už jos ribų“, – kalbėjo naujasis klubo direktorius L.Vaigauskas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų