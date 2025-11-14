„Nevėžio“ klube – pokyčiai vadovybėje

„Nors Kėdainių krepšinio klubui vadovavau neilgai, džiaugiuosi tuo, ką pavyko pasiekti kartu su komanda. Vienybė, auganti sirgalių bendruomenė ir vis stiprėjantis rėmėjų palaikymas – tai, kuo didžiuojamės. Sprendimas pasitraukti nebuvo lengvas, tačiau klubui reikia viso dėmesio ir energijos, o šiuo metu turiu skirti ją ir kitoms veikloms. Nuoširdžiai dėkoju komandai, žaidėjams, rėmėjams ir visai Kėdainių bendruomenei už pasitikėjimą ir bendradarbiavimą. Vadovavimo vairą perduodu Linui – tikiu, kad jo rankose klubas augs ir toliau džiugins savo sirgalius.“, – teigė buvęs klubo direktorius J.Jankauskas
„Esu dėkingas už pasitikėjimą ir galimybę prisijungti. Ateinu su stipria motyvacija tęsti pradėtą darbą ir užtikrinti, kad klubas turėtų tvirtą organizacinį pagrindą. Man svarbu skaidrumas, profesionalumas ir glaudus ryšys su sirgaliais. Noriu, kad kiekvienas žaidėjas jaustųsi vertinamas, o kiekvienas gerbėjas – išgirstas. Esu pasiruošęs įsitraukti į klubo gyvenimą visu pajėgumu ir dirbti tam, kad klubas stabiliai augtų tiek aikštėje, tiek už jos ribų“, – kalbėjo naujasis klubo direktorius L.Vaigauskas.
