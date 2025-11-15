Migracijos departamentą Evelina Gudzinskaitė paliks lapkritį, ką veiks toliau – dar nežino

„Oficialiai mano paskutinė darbo diena yra lapkričio 24, pirmadienis“, – BNS šią savaitę sakė ji.
E. Gudzinskaitė yra Liberalų sąjūdžio narė, pernai į Seimą kandidatavusi Naujininkų–Rasų rinkimų apygardoje, tačiau kadenciją baigianti departamento vadovė neatskleidžia, ar tęs politinę veiklą.
„Kaip aktyvi pilietė aš visada domėjausi politika, tad negaliu sakyti, kad buvau išėjusi. Tačiau jei klausiate konkrečiai, tai tokio konkretaus sprendimo nesu priėmusi“, – tikino E. Gudzinskaitė.
Ji Migracijos departamentui vadovavo dvi kadencijas iš eilės, tad dar kartą šių pareigų siekti negali.
Kas pareigose pakeis E. Gudzinskaitę, kol kas nėra aišku. Vidaus reikalų ministerija (VRM) spalį antrą kartą ėmėsi Migracijos departamento vadovo paieškų.
Anot VRM, nuo lapkričio 25 dienos įstaigai laikinai vadovaus šiuo metu departamento direktorės pavaduotojos pareigas einanti Lucija Voišnis.
Pirmasis konkursas direktoriaus pareigoms užimti vyko gegužę, tačiau tuomet vidaus reikalų ministro Vladislavo Kondratovičiaus kandidatai neįtikino.
Pasak VRM, kandidatui būtinas strateginio lygmens supratimas apie valstybės politiką migracijos, pilietybės ir asmens dokumentų srityse bei gebėjimas kryptingai ją įgyvendinti.
Būsimam vadovui, be kita ko, keliami nepriekaištingos reputacijos, magistro išsilavinimo, penkių metų vadovaujamo darbo patirties, anglų kalbos mokėjimo bei teisės dirbti su įslaptinta informacija reikalavimai.
E. Gudzinskaitė Migracijos departamente dirba nuo 2005 metų, direktorės pareigas eina nuo 2015-ųjų, o antrajai kadencijai išrinkta 2020 metų lapkritį.
Departamentas sprendžia užsieniečių teisinės padėties Lietuvoje klausimus, vykdo Lietuvos pilietybės atkūrimo, netekimo, priesaikos organizavimo procedūras, taip pat išduoda asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančius dokumentus piliečiams bei kelionės dokumentus ir leidimus gyventi užsieniečiams.
Įstaiga veiklą vykdo visose dešimtyje Lietuvos apskričių, joje dirba daugiau nei 500 darbuotojų.
