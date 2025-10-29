Migracijos departamentas atlieka tyrimą dėl trijų Rusijos piliečių

Tyrimą departamentas pradėjo sulaukęs kreipimosi, su kuriuo susipažino ir ELTA. Migracijos departamentui adresuotame rašte teigiama, kad trys Rusijos Federacijos piliečiai, nemokėdami valstybinės lietuvių kalbos ir neišlaikę Konstitucijos pagrindų egzamino, gavo dokumentus, patvirtinančius šių egzaminų išlaikymą.
Kreipimesi teigiama, kad tai patvirtinančius raštus asmenys galėjo gauti padedami Rusijos specialiųjų tarnybų. Taip pat akcentuojama, kad šiems Rusijos piliečiams nėra taikomos jokios išimtys dėl reikalavimų mokėti valstybinę kalbą bei išlaikyti Konstitucijos pagrindų egzaminą.
Kaip teigiama Migracijos departamentui siųstame rašte, Rusijos piliečiai šalyje gyvena daugiau nei metus, leidimai gyventi Lietuvoje jiems išduoti šių metų liepą.
Eltai pasiteiravus apie tai departamento atstovų, šie patvirtino, kad atlieka tyrimą dėl įstaigai adresuotame rašte minimų Rusijos piliečių.
„Migracijos departamentas yra gavęs informacijos apie jūsų minimus asmenis ir atlieka tyrimą pagal savo kompetenciją. Tyrimo turinys nėra viešas, todėl daugiau komentarų pateikti negalime“, – teigiama departamento atsiųstame atsakyme Eltai.
Eltos žiniomis, informacijos apie tris Rusijos piliečius, kurie galėjo pateikti suklastotus dokumentus ir taip gauti leidimus gyventi Lietuvoje, sulaukė ir Valstybės saugumo departamentas (VSD). Pastarojo atstovai šios konkrečios situacijos nekomentavo.
„VSD renka ir vertina informaciją apie rizikos veiksnius, pavojus ir grėsmes valstybės saugumui ir, prireikus, teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją sprendimų priėmėjams bei kompetentingoms institucijoms. Tačiau VSD nekomentuoja savo veiklos metodų ar atliekamų konkrečių patikrinimų“, – dėstoma Eltai atsiųstame atsakyme.
Suteikiant leidimus gyventi Lietuvoje, departamentas konsultuojasi su kitomis institucijomis
Migracijos departamentas teigė negalintis suteikti detalesnės informacijos apie atliekamą tyrimą.
Vis tik, kaip Eltai nurodė įstaigos atstovas Rokas Pukinskas, vertinant užsieniečių prašymus suteikti leidimus gyventi Lietuvoje, departamentas konsultuojasi su trimis pagrindinėmis institucijomis.
„Šiuo atveju atskleisti daugiau patikrinimo detalių negalime. Bet jei imti bendrą situaciją, jeigu yra vertinami užsieniečiai Lietuvoje, departamentas vykdo konsultacijas su trimis žinybomis. Kreipiamasi į policiją, Valstybės sienos apsaugos tarnybą (VSAT) bei Valstybės saugumo departamentą (VSD). Tokiais atvejais visų šitų trijų žinybų yra prašoma pagal jų kompetenciją įvertinti galimas grėsmes. Grėsmę valstybės saugumui tiria ir nustato VSD. O dėl grėsmės viešajai tvarkai, žmonių saugumui yra kreipiamasi į policiją. Tą iš dalies vertina ir VSAT, kuri papildomai atlieka vertinimą dėl nelegalios migracijos grėsmės“, – Eltai teigė R. Pukinskas.
ELTA primena, kad Seimas balandį metams pratęsė sankcijas Rusijos ir Baltarusijos piliečiams.
Įstatymu Rusijos ir Baltarusijos piliečiams sugriežtinta leidimų nuolat ir laikinai gyventi šalyje suteikimo, vizų išdavimo bei elektroninio rezidento statuso suteikimo tvarka. Taip pat įvedus nacionalines sankcijas draudžiamas Rusijos piliečių judėjimas per ES išorės sieną, o atvykstantieji vertinami dėl papildomų rizikų.
