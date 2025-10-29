Kalendorius
Spalio 29 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijoje sprogo automobilis: likviduotas kare Ukrainoje pagarsėjęs leitenantas

2025-10-29 12:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 12:24

Rusijos Kemerovo regione sprogo automobilis, kurį vairavo karo nusikaltėlis pulkininkas leitenantas Venjaminas Mazžerinas.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis (nuotr. SCANPIX)

Rusijos Kemerovo regione sprogo automobilis, kurį vairavo karo nusikaltėlis pulkininkas leitenantas Venjaminas Mazžerinas.

REKLAMA
1

Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos gynybos žvalgyba.

Incidentas įvyko spalio 25 d.

V. Mazžerinas tarnavo Rusijos nacionalinės gvardijos specialiajame OMON‘o padalinyje „Obereg“ Kemerovo regione.

„Obereg“ yra viena iš Rusijos grupuočių, dalyvavusių 2022 m. vasario-kovo mėnesiais Kyjivo regione vykdant karo nusikaltimus ir genocidą prieš Ukrainos gyventojus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Žvalgybos tarnyba primena, kad, remdamasi surinktais įrodymais ir liudytojų parodymais apie įvykius, Generalinė prokuratūra prieš minėtojo dalinio karo personalą pradėjo baudžiamąjį procesą – visų pirma dėl karo įstatymų ir papročių pažeidimų.

REKLAMA
REKLAMA

2022 m. balandžio mėn. Ukrainos karinė žvalgyba nustatė karo nusikaltėlių iš dalinio „Obereg“ tapatybę ir parengė priemones, skirtas juos patraukti baudžiamojon atsakomybėn.

Kaip pranešė „Ukrinform“, Zaporižios srities Vasilivkos rajone buvo likviduotas Rusijos kariuomenės vadas ir generolo leitenanto, dalyvavusio vykdant karo nusikaltimus prieš ukrainiečius Chersone, sūnus Vasilijus Marzojevas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai (nuotr. SCANPIX)
Rusija atakavo Kyjivą: 8 žmonės sužeisti, liepsnoja pastatai (7)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų