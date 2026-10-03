Jasikevičius liaupsino Sargiūną

„Manau, Ignas puikiai supranta, ko iš jo prašau: kilti nuo suolo ir duoti energijos. Dalykai jam nauji, sistema nauja, nes praeitoje komandoje jis žaidė keletą metų, bet jis žaidžia visa jėga, taip jį ir matau. Jis tikrai mums to duoda – energijos.
Taip, kartais būna geresnių, kartais blogesnių momentų, bet energija yra visada. Pamatysime, kad galime iš to sukurti. Yra daug rungtynių, mums reikės visų“, – sakė Š.Jasikevičius.
Jis taip pat pajuokavo, kad norėtų matyti komandoje daugiau lietuvių, bet negali jų turėti daugiau nei turkų.
Sezono starte I.Sargiūnas pelnė 6 taškus prieš Bolonijos „Virtus“, vėliau 9 ir atliko 5 perdavimus prieš Miuncheno „Bayern“, o Dubajaus „Dubai“ pridėjo 4 taškus ir atkovojo 3 kamuolius. Minučių vidurkis siekia 17.
“I cannot bring more Lithuanians to Fenerbahce than Turks.” 😅— Basketball Sphere (@BSphere_) October 2, 2026
“Ignas Sargiunas understands exactly what is asked of him — to come off the bench and bring energy. Things are new for him, but he is playing at full speed, and that is how I see him. He is really giving us that, so… pic.twitter.com/q2WEXg5dra
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