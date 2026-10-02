„Baskonia“ su Sedekerskiu iškovojo pirmąją pergalę Eurolygoje prieš „Armani Olimpia“

Baskai namuose permainingoje kovoje 86:76 (26:16, 18:20, 21:24, 21:16) palaužė Milano „Armani Olimpia“ (1/2).
T.Sedekerskis žaidė tik pirmajame kėlinyje. Lietuvis per pusšeštos minutės pasižymėjo 4 taškais (1/1 dvit., 0/1 trit., 2/2 baud.), 2 atkovotais ir 1 perimtu kamuoliu bei 7 naudingumo balais.
Baskai jau per pirmą kėlinį įgijo dviženklę persvarą (25:15), kuri buvo išaugusi ir iki 13 taškų (42:29), bet italai baltos vėliavos nekėlė.
Jau pirmosiomis trečiojo kėlinio minutėmis svečiai atsidūrė per metimą (44:46), o Devono Hallo traukiami lemiamame ketvirtyje jau pirmavo – 72:70.
Chris haciendo vibra al Buesa 😏🔥 pic.twitter.com/lSpKcowFuc— Kosner Baskonia (@Baskonia) October 2, 2026
Vis tik tuomet „Armani Olimpia“ puolimas buvo paralyžuotas – daugiau nei 4 minutes jie nepelnė taškų (74:78), o Damiono Baugh ir Rodiono Kuruco tritaškiai pasiuntė į nokautą.
„Baskonia“: A.J. Lawsonas 16 (4/7 trit.), D.J. Stewartas 12, Chrisas Duarte ir Marcio Santosas po 10.
„Armani Olimpia“: Mosesas Wrightas 17 (5/9 dvit., 7/8 baud.), Devonas Hallas 12 (12 rez. perd.), Alecas Petersas 10 (7 atk. kam.).
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