Hayesas-Davisas grįžo į rikiuotę ir vedė „Panathinaikos“ į užtikrintą pergalę prieš „Maccabi“ Eurolygoje

Željko Obradovičiaus kariauna savų žiūrovų akivaizdoje 90:67 (25:10, 18:14, 25:19, 22:24)nepaliko vilčių be pergalių liekančiai Tel Avivo „Maccabi“ (0/3).
Po rankos traumos grįžęs N.Hayesas-Davisas aikštėje praleido 25 minutes ir su 18 efektyvumo balų buvo naudingiausias rungtynių žaidėjas. Jis pelnė 13 taškų (2/3 dvit., 3/6 trit.), atkovojo 4 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus.
Didžiąją dalį reikalų PAO išsprendė jau per pirmąjį kėlinį, kurį laimėjo 25:10, o į pertrauką šeimininkai išėjo triuškindami varžovus – 43:24.
Antroji rungtynių pusė tapo formalumu, kurioje Ž.Obradovičius galėjo paskirstyti auklėtiniams minutes.
„Panathinaikos“: Guerchonas Yabusele 17, Nigelas Hayesas-Davisas 13, Eleftherious Mantzoukos ir Sylvainas Francisco po 11, Isaacas Bonga 10.
„Maccabi“: Romanas Sorkinas 13, Keatonas Wallace'as 9, O'Shae Brissettas 8.
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