Stambule – „Bešiktaš“ pergalė

Barselonos komanda geriau startavo rungtynėse ir po Stanley Umude tritaškio pirmavo 17:8, o netrukus dar vieną pridėjo Tyrese‘as Martinas – 20:8. Tiesa, „Bešiktaš“ siekė artėti, iš toli pataikė Scottie Wilbekinas (15:22), o antro kėlinio pradžioje komandas skyrė 3 taškai – 22:25.
Vis tik greitai katalonai padėtį stabilizavo (37:27) ir išlaikė dviženklį atotrūkį iki kėlinio pabaigos – 52:40.
Po didžiosios pertraukos situacija liko panaši – „Barcelona“ padėtį kontroliavo (73:60) ir skirtumą vis didino – 77:62. Rungtynes ji užbaigė ramiai.
„Bešiktaš“: Scottie Wilbekinas 17, Devonas Dotsonas 11, Jaylenas Nowellis ir Ante Žižičius (9 atk. kam.) – po 10, Conoras Morganas 8 (5 atk. kam., 5 rez. perd.).
„Barcelona“: Kevinas Punteris 16 (4 rez. perd.), Umoja Gibsonas 15, Olivieris Nkamhoua ir Aleksanderis Balcerowskis – po 11.
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