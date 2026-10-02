Kevinas Pangosas paskelbė apie krepšininko karjeros pabaigą

Praėjusį sezoną gynėjas žaidė Stambulo „Esenler Erokspor“ ir Turkijos lygoje fiksavo 5,5 taško, 1,4 atkovoto kamuolio ir 4,3 rezultatyvaus perdavimo statistiką.
2016–2018 m. laikotarpiu K.Pangosas žaidė Kauno „Žalgiryje“, su kuriuo antrajame sezone pasiekė Eurolygos finalo ketvertą ir buvo išrinktas į lygos antrą simbolinį penketą.
2021 m. krepšininkas pateko į pirmą Eurolygos simbolinį penketą.
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