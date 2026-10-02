Jau aišku, koks bus spalis: štai kada orai subjurs ir atslinks šalnos

Apie tai TV3 Žinių „Dienos komentare“ – pokalbis su klimatologu Arūnu Bukančiu.
Kiek laiko dar išsilaikys bobų vasara ir ši graži šiluma?
Ateinantį sekmadienį šie gražūs orai jau eina į pabaigą. Didės debesuotumas, pateksime į žemo slėgio srities įtaką. Tiesa, sekmadienį temperatūra dar nebus labai žema – dieną sieks apie 14–15 °C, o ateinančios savaitės naktys išliks drungnos (7–12 °C).
Artimiausių savaičių orų pokyčiai
Ar kitą savaitę dar galima tikėtis šilumos sugrįžimo dienomis?
Pajūryje bus vienu kitu laipsniu šilčiau, bet apskritai dienomis temperatūra bus maždaug 2–3 laipsniais žemesnė nei šią savaitę, o naktimis – atvirkščiai, šiltesnė.
Aiškesnis lūžis atvėsimo link numatomas spalio 9 dieną. Tuomet įsivyraus lietingesni orai, o visas antrasis dešimtadienis bus ir vėsesnis, ir drėgnesnis.
Kiek lietaus prognozuojama spalio mėnesį?
Šį mėnesį prognozuojamas 20–30 % mažesnis kritulių kiekis nei įprastai. Didžioji jo dalis iškris per antrąjį dešimtadienį. Ateinančią savaitę irgi protarpiais palis, bet tik silpnai.
Apskritai spalį Vakarų Lietuvoje ir pajūryje iškris apie 60 mm, o kitoje šalies dalyje – apie 40–45 mm kritulių.
Netrukus pasieks šalnos
Kada jau galima tikėtis pirmųjų šalnų?
Ateinančią savaitę šalnų neturėtų būti. Jos labiau tikėtinos nuo kito penktadienio (spalio 9 d.), kai naktimis temperatūra nukris iki 1–5 °C.
Trečiasis spalio dešimtadienis bus dar vėsesnis: dienomis bus apie 11 °C, o naktimis – apie +2 °C (pajūryje iki 6–8 °C).
Be to, spalio 9-ąją baigsis aktyviosios vegetacijos laikotarpis, nes vidutinė paros temperatūra galutinai nukris žemiau 10 °C. Taip pat labai sparčiai trumpėja dienos: mėnesio pabaigoje dienos trukmė sieks tik 9 val. 30 min. – per mėnesį ji sutrumpės net dviem valandomis.
Kokių orų galime tikėtis lapkritį ir gruodį?
Tiksliau prognozuoti dar anksti – tam reikia spalio pabaigos duomenų apie procesus bei cirkuliaciją Atlanto vandenyne.
Tačiau ilgalaikės prognozės rodo, kad lapkričio temperatūra ir kritulių kiekis turėtų būti artimi daugiametei normai.
Visą pokalbį išgirskite aukščiau esančiame vaizdo įraše.
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