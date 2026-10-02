Tubelis – apie problemas Paryžiuje ir prastą dvigubą savaitę

„Pritrūko geresnių sprendimų: laiku subauduoti, grįžti į gynybą, nes jie visada bėga, ir atsitverti žmones. „Paris“ geriau žaidė visas rungtynes, negalėjome jų sustabdyti. Paskui ir jų individualus žaidimas: jie užsibaigė, mes ne, perskubėjome, kai bandėme perlaužti, Jonas įmetė, bet aš pamečiau savo žmogų ir jis laisvas įmetė tritaškį. Ta koncentracija turi būti 40 minučių. Norėjau, kaip geriau, norėjau padėti, kad Hifi neįmestų, nes nusimetė“, – sakė Ąžuolas Tubelis.
Nors Nadiras Nifi nemažai metimų metė pro šalį, galiausiai mačą baigė su 21 tašku.
„Žinojome, ruošiamės, jis moka pasiimti pražangas. Taip, jis ilgai nebuvo su dviženkliu taškų skaičiumi, bet po to vidutinių susimetė, jam ėmė kristi. Žinome, kokio lygio jis žaidėjas – jis ir sumetė“, – sakė Ą.Tubelis.
Paklaustas, ar komandos neišbalansuoja rotacijos ir gynėjų paieškos, aukštaūgis atsakė neigiamai.
„Manęs tai niekas neišbalansuoja, stengiuosi atlikti savo darbą gerai, ne visada gaunasi. Paryžius žaidžia labai greitai, kartais atrodo, meta nelogišką metimą ir įmeta. Taip jie žaidžia. Žinojome tai, turėjome priprasti. Reikėjo būti agresyvesniems“, – sakė puolėjas.
Vis tik optimizmo jis nepraranda.
„Nuotaika kita, kai laimi. Dabar visi bus ne su nuleistomis galvomis, bet ne nuotaikoje. Tai sezono pradžia, sulauksime visų pasveikusių ir duosime visiems, kas laukia mūsų“, – šypsojosi jis.
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