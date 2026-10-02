„Pistons“ po įtemptų derybų pasirašė rekordinį penkerių metų kontraktą su Durenu

ESPN žurnalisto Shamso Charania duomenimis, 21-erių aukštaūgis su klubu galiausiai pasirašė įspūdingą penkerių metų ir 200 mln. JAV dolerių vertės kontraktą.
Iki šio susitarimo situacija buvo įtempta, kadangi J.Durenas nebuvo patenkintas ankstesniais „Pistons“ pasiūlymais ir rimtai svarstė priimti vienerių metų 9,6 mln. JAV dolerių kvalifikacinį pasiūlymą, kuris kitą vasarą jam būtų leidęs tapti neapribotu laisvuoju agentu. Galutinį sprendimą dėl šio žingsnio krepšininkas turėjo priimti iki ketvirtadienio, o kol sutartis dar nebuvo suderinta, jis pirmadienį netgi praleido komandos žiniasklaidos dieną.
Toks finansinis įvertinimas visiškai pagrįstas galingu krepšininko žaidimu. Praėjusį sezoną 208 cm ūgio centras sužaidė 70 reguliariojo sezono rungtynių ir visose startavo nuo pirmo minučių, vidutiniškai pelnydamas po 19,5 taško, atkovodamas po 10,5 kamuolio ir atlikdamas po 2 rezultatyvius perdavimus.
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