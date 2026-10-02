Masiulis: kodėl Edwardso metimai buvo būtini „Žalgirio“ rungtynėse su „Paris“

Vyriausiasis treneris Tomas Masiulis konstatavo, kad komanda buvo sunkiai valdoma ir varžovai norėjo laimėti labiau.
„Pritrūko smulkių detalių, leidome 16 kamuolių puolime atkovoti. Sakėme, kad reikia padaryti gerą pražangą antrajame kėlinyje, kai stringame, bet nesugebame prasižengti. Ši problema kartojasi jau ne pirmą kartą. Pabaigoje pritrūko protingesnių sprendimų“, – sakė strategas.
– Ar galima kažkaip kontroliuoti „Paris“ beprotiškus metimus?
– Galima. Kažkur leidome į stipriąją ranką, kažkur laisvą palikome. Tas pats buvo Wardo tritaškiais dviem, kai žaidėme su OLY. Smulkios detalės. Hifi tokius metimus meta ir nieko naujo.
– Kiek pasijautė įžaidėjų trūkumas?
– Pirėjo ekipa yra vyresnė, ji tiek nespaudžia varžovų. Mums „Paris“ yra neparankesnė, nes aktyviai lipa. Buvo daug puolime chaoso, nes nežinojome, ką žaisti, kai negalime žaisti derinio, kadangi į jį tiesiog neįeiname.
– Kas išmušė iš vėžių komandą?
– Buvo nemažai momentų, kur ne taip norėjome žaisti, ne ten kamuolys turėjo keliauti, net įmetus taškus. Penketukas nežino, ką žaidžia, tada vieni su kitais aiškinasi. Man toks scenarijus yra blogiausias. Keli žaidėjai rungtyniavo ne savo pozicijose, todėl sunku buvo.
– S.Browno pražanga neatrodė logiška.
– Tas pats buvo antrojo ketvirčio pabaigoje, kur turėjome pražangą, bet nepadarėme, o čia neturėjome – ir padarė. Atrodo, kad rodome, šnekame. Gal nematė, kad neturime jau pražangų rezervo. Ne ta viena ataka nulėmė. Gaila taip sakyti, bet atrodo, kad varžovas labiau norėjo laimėti, ypatingai pirmoje dalyje.
– C.Edwardso 22 metimai. Tai yra rodiklis, kurio nenorite matyti?
– Šiuo metu nėra kitaip – be jo metimų irgi nebūtume buvę kažkur. Kamuolys nenueina ten, kur norime, todėl kažkam reikia imtis iniciatyvos. Jo toks stilius. Neturime kitų pasirinkimų, kaip įžaisti kamuolį protingai ir nuvesti jį ten, kur reikia. Šiuo atveju pateisinu jo metimus.
– Kada S.Lee grįš?
– Daktarų reikia klausti. Tikėjomės jau, kad grįš, bet yra kaip yra. Tikimės, kad kitą savaitę.
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