„Žalgirio“ įvertinimai: per daug Edwardso lyderystės ir Tubelio stabilumas

Žalgiriečiai vijosi varžovus didžiąją dalį rungtynių ir nors ketvirtajame kėlinyje Kauno ekipai buvo pavykę susikurti 5 taškų persvarą, tačiau lemiamu metu Tomo Masiulio auklėtiniai užstrigo.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame susitikime ir įvertino jį pažymiais.
Brownas
#0 Sterlingas Brownas (22 min., 13 tšk., 4 atk. kam., 4 rez. per., 2 per. kam., 1 kld., 17 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Naujokas po truputį tampa patikimiausiu pasirinkimu puolime. S.Brownas šįkart rodė universalumą ir rinko taškus tiek iš tolimos distancijos, tiek iš arčiau. Jo veiksmuose atrodė daugiausiai laisvumo, o jo sprendimų kokybė nekėlė klausimų. Problemų būta tik gynyboje, kur sunkiai sekėsi apsiginti prieš žaidėjus su kamuoliu, o ir sužiūrėti įkirtimus be jo nebuvo lengva. Vis tik šiuo metu norėtųsi, kad būtent S.Brownas būtų žmogus, aplink kurį daugiau suktųsi „Žalgirio“ žaidimas, ir kamuolys svarbiausiu metu būtų jo rankose.
#3 Carsenas Edwardsas (26 min., 19 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Esame atpratę nuo tokio tipo žaidėjų „Žalgiryje“, tad stebėti jo veiksmus puolime išties yra sudėtinga. Vis tik T.Masiulis po rungtynių teisino 22 C.Edwardso metimus „iš žaidimo“, kadangi stringant komandiniam žaidimui, kažkas turėjo imtis iniciatyvos. Nors gynėjas turėjo savo sėkmingą atkarpą puolime ketvirtajame kėlinyje, po kurios Kauno komanda buvo išsiveržusi į priekį, tačiau lemiamu metu C.Edwardsas strigo. Jo žaidime kūrybos yra mažai, o sudėtingi metimai po driblingo jau tapo kasdienybe. Tai nėra pergalingas žaidimas ir „Žalgiriui“ kaip oro reikia sugrįžtančio Nigelo Willliamso-Gosso.
#9 Dovydas Giedraitis (14 min., 0 tšk., 2 atk. kam., 1 rez. per., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Sustojome ties N.Willamsu-Gossu, tad galime ir pratęsti. D.Giedraitis būtent ir bando perimti nemažą dalį šio gynėjo funkcijų ir deja tai daryti yra per sudėtinga. Gynėjas stringa su kamuoliu, o jo bandymai gelbėti atakas buvo tai, ko ir siekia Paryžiaus ekipa. Puolime Kauno klubas su D.Giedraičiu įžaidėjo pozicijoje yra per daug statiškas. Gynyboje kažkokių itin kokybiškų D.Giedraičio situacijų taip pat neišvydome, tad pozityvo surasti sunku.
Tubelis
#10 Ąžuolas Tubelis (24 min., 18 tšk., 7 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 25 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Jokių priekaištų Ą.Tubeliui. Savo darbą jis vėl atliko abejose aikštės pusėse puikiai. Gal tik situacijoje, kurioje buvo gautas blokas, aukštaūgiui šiek tiek pritrūko koncentracijos. Vis tik jis vėl puikiai bėgo į greitą puolimą, gerai leidosi „2 prieš 2“ situacijose, o ir susikeitimų gynyboje nebuvo prastas. Būtent, kai Ą.Tubelis žaidė centru, Kauno komandos žaidimas atrodė tvarkingiausiai. Deja, bet dar vieno gero jo pasirodymo pergalei neužteko.
#12 Maodo Lo (21 min., 2 tšk., 4 rez. per., 1 per. kam., 0 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Vokiečio žaidimas šįkart neatrodė taip prastai, tačiau jam trūko elementaraus tikslumo. M.Lo pataikė vos 1 metimą iš 8 „iš žaidimo“, nors didžioji dalis jo metimų buvo gana logiški Gynėjas bent jau bandė kurti situacijas komandos draugams ir būtent jis keliskart tiksliai adresavo kamuolį į baudos aikštelę Ą.Tubeliui. Gynyboje žalgirietis taip pat buvo agresyvus, tad šįkart aukštesniam įvertinimui trūksta elementarios kokybės ir tikslesnio išpildymo.
#14 Dustinas Sleva (15 min., 1 tšk., 4 atk. kam., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Kol kas puolėjo sezono startas neįkvepia. Paryžiuje jis buvo metamas į kovą nuo susitikimo pradžios ir daugelis laukėme taiklių jo tritaškių, tačiau kamuolys judėjo per lėtai ir D.Slevos metimai nebuvo iš gerų padėčių. Gynyboje amerikietis yra atakuojamas ir tą šįkart pamatėme. Perimetre varžovai net keliskart sumedžiojo žalgirietį. Vis tik pora savo momentų aukštaūgis turėjo. Ypatingai įsiminė jo du puolime atkovoti kamuoliai per vieną ataką, tačiau toks indėlis vis tik yra per mažas.
Valančiūnas
#17 Jonas Valančiūnas (21 min., 12 tšk., 6 atk. kam., 4 kld., 3 blk., 16 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Sunkiai rungtynės prasidėjo J.Valančiūnui. Nors jis ir provokavo varžovų pražangas, tačiau prametė pirmas baudas, o žalgiriečiams sunkiai sekėsi įvesti kamuolį į patogias situacijas. „Paris“ gerai rotavosi, ėjo į pagalbas ir stipriai apribojo žaidimą per J.Valančiūną. Tai, kad centras neatliko rezultatyvių perdavimų, yra puikus to įrodymas. Gynyboje vidurio puolėjas atliko 3 blokus varžovams, tačiau gale vėl stipriai buvo atakuojamas. A.Dokossi taškai buvo per Kauno ekipos centrą ir klausimų, kiek efektyvu ketvirtuose kėliniuose žaisti su J.Valančiūnu aikštėje, išlieka.
#40 Marius Grigonis (18 min., 6 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 2 kld., 6 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Ne iš gero gyvenimo M.Grigonis turi tiek žaisti su kamuoliu. Idealiame pasaulyje šiame „Žalgiryje“ jį matytume daugiau kaip metiką, laukiantį savo progų statinėse padėtyse. Vis tik situacija yra tokia, kad M.Grigonis priverstas pats kurtis progas ir keliskart nors ir labai sunkiai, tačiau jam individualiais veiksmais varžovų gynybą pralaužti pavyko. Mačo pabaigoje imtis iniciatyvos jau sekėsi sunkiai, o ir prieš tai M.Grigonis prametė visus tris tolimus metimus.
Butkevičius
#51 Arnas Butkevičius (19 min., 2 tšk., 5 atk. kam., 1 kld., 5 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Pagrindinės žalgiriečio funkcijos yra gynybinės, tačiau iš to pasiimti daug naudos „Žalgiriui“ nepavyksta. Varžovai sugeba atakuoti kitus „Žalgirio“ žaidėjus ir nesunkiai randa norimus išsikeitimus, tad A.Butkevičus praktiškai niekuomet nelieka prieš situacijas sprendžiantį oponentą. Puolime A.Butkevičius nebuvo kažkuo išskirtinis ir pasižymėjo vienu tiksliu metimu „iš žaidimo“. Bent jau kontakto lygiu šis žalgirietis niekuo nenusileido šeimininkams.
#92 Edgaras Ulanovas (20 min., 5 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Kalbant apie kontakto lygį, būtent E.Ulanovas buvo tas žaidėjas svečių ekipoje, kurį už tai norisi pagirti. Nieko stebuklingo kapitonas neatliko, tačiau trečiajame kėlinyje keliskart sužaidė agresyviai ir taip provokavo pražangas varžovams. Nei vieno metimo „iš žaidimo“ nepataikęs puolėjas yra tarp naudingiausių komandoje, tad tai nemažai pasako ir apie tai, kiek energijos davė žalgirietis, ir apie tai, kiek jos trūko likusiai komandai.
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