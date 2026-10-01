Portugalijos rinktinė be Cristiano Ronaldo ir toliau užtikrintai skina pergales UEFA Tautų lygoje

Portugalijos rinktinė laimėjo dar vienerias rungtynes išvykoje. Šį kartą jie 4:2 nugalėjo Daniją.
Be rinktinę palikusio Cristiano Ronaldo žaidę portugalai ilgai nelaukę įsiveržė į priekį po Joao Cancelo užbaigtos atakos. Danams pavyko į tai atsakyti Mikkelio Damsgaardo tiksliu smūgiu.
Greitai portugalai vėl buvo priekyje, tikslą pasiekus Goncalo Ramoso smūgiui.
Po pertraukos danams įvartį jau pelnė puolimo lyderis Rasmusas Hojlundas, bet Portugalijos rinktinė ir toliau puikiai išnaudojo savo progas. Vitinha ir Joao Felixas leido jiems džiaugtis dar viena pergale.
3 pergales iš eilės iškovoję Portugalijos atstovai ir toliau užtikrintai pirmauja A diviziono 4 grupėje.
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