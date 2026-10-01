Jurgeno Kloppo vadovaujama Vokietijos rinktinė iškovojo pirmą pergalę UEFA Tautų lygoje prieš Serbiją

Ketvirtadienį Vokietijos atstovai namuose 2:0 nugalėjo Serbijos atstovus ir įsirašė pirmąją pergalę į savo sąskaitą.
Šeimininkus į priekį išvedė Tomas Bischofas. 21-eių metų „Bayern“ saugui tai buvo debiutinis įvartis Vokietijos rinktinėje.
Po pertraukos iniciatyvos ėmėsi kur kas didesnis vardas Vokietijos rinktinėje. Prastą sezono startą išgyvenantis Florianas Wirtzas rezultatą padvigubino.
Po pirmosios pergalės Vokietija (4 taškai) UEFA Tautų lygos A diviziono 2 grupėje žengia antra. Serbai ir toliau lieka be taškų bei paskutiniai.
Sekite naujausius Eurolygos įvykius. Visas naujienas apie Eurolygą ir Žalgirio rungtynes rasite čia.