Andrius Palionis sieks Birštono mero posto

„Mieli Birštono krašto žmonės, kreipiuosi į jus vedamas gilaus atsakomybės jausmo ir nuoširdaus noro kurti geresnę mūsų visų ateitį – priėmiau tvirtą sprendimą kandidatuoti į Birštono savivaldybės merus“, – penktadienį feisbuke paskelbė A. Palionis.
„Birštonas man yra be galo brangus. Čia, Šaltinėnuose, pas senelius prabėgo mano vaikystės vasaros: kiekvienas lauko keliukas ir Nemuno vingis saugo brangų tėčio tėviškės atminimą. Dabar sugrįžau į savo šaknis – čia su šeima kuriu namus. Mano ateitis – Birštone, kaip ir mano sukaupta patirtis bei svajonės“, – rašė politikas.
Jis kitąmet vyksiančiuose savivaldos rinkimuose dalyvaus su politiniu komitetu „Kartu dėl Birštono“.
„Mano didžiausias siekis – sugrąžinti bendrystę į mūsų kraštą ir sukurti tokią savivaldą, kurioje viskas vyktų atvirai, o valdžia būtų sąžininga prieš kiekvieną iš jūsų. Noriu, kad čia augantys vaikai turėtų geriausias mokymosi galimybes, dirbantys – erdvę kurti vietos verslą, o senjorai, kūrę šį kraštą, ir žmonės su negalia jaustųsi visapusiškai gerbiami ir saugūs, kad Birštonas būtų namai, kur valdžia ir žmogus pasitiki vienas kitu“, – dėstė A. Palionis.
Kaip rašė BNS, A. Palionis ilgą laiką buvo Socialdemokratų partijos narys, tačiau užpernai į Seimą kandidatavo su Lietuvos regionų partija, kuri nelaimėjo nė vieno mandato ir iš kurios A. Palionis pasitraukė.
A. Palionis nuo 2012 metų buvo renkamas į Seimą, o 2019-2020, 2025-2026 metais ėjo žemės ūkio ministro pareigas.
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