Naglis Šulija atskleidė, kokie orai laukia likusią savaitę: turi „puikią žinią“

Lietuvos link dabar plaukia oras iš pietryčių, maždaug nuo Ukrainos. Žinoma, jis šiltas. Žemiausia temperatūra rytoj ryte bus nuo 7–8 laipsnių šalies pietuose iki 10–12 šiaurėje. Rytoj, panašiai kaip šiandien, bus maždaug 18–20 laipsnių šilumos.
„Kitaip tariant, rytoj – bobų vasaros tęsinys“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Vakarinėje ir pietinėje šalies dalyje vyraus giedras dangus, kitur bus nestorų debesų, kai kur gali nežymiai palyti. Naktį bus nuo 7–8 laipsnių pietuose iki 10–12 šiaurėje, dieną oras šils iki 18–20 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienį orai bus panašūs: debesuotumas menkas ir permainingas, lietaus nenumatoma, naktį kai kur rūkas. Naktį atvės iki 9–11, dieną šils iki 19–21 laipsnio šilumos.
Penktadienį orai irgi bus šviesūs, lietaus nenumatoma. Naktį atvės iki 7–9, prie jūros bus apie 11 laipsnių, dieną bus apie 18–20 laipsnių šilumos.
„Ką gi, bobų vasaros orai tęsiasi – tai neabejotinai puiki žinia“, – pridūrė N. Šulija.
Orai Europoje
Orus didžiojoje Europos dalyje rytoj lems aukšto slėgio sritis, žemas slėgis bus tiktai vakaruose.
Saulėta rytoj bus tarp Baltijos, Juodosios ir Adrijos jūrų, kitur dangų pridengs debesys, dažniausiai nelabai stori.
Šiltesnių orų bangelė vėl atplaukė į Vakarų Europą, kitur orai bus vidutiniškai šilti.
Romoje rytoj bus saulėta ir 28 laipsniai šilumos, Barselonoje saulė pro debesis ir šils iki 26, Paryžiuje bus debesuota ir taip pat 26, Londone saulė pro debesis ir 22 laipsniai šilumos; Berlyne panašūs orai ir taip pat 22 laipsniai, panašiai ir Varšuvoje, čia šils iki 19.
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